Медики рассказали, что происходит, если пить черный чай каждый день 6 15.03.2026, 13:51

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Названы три фактора, как напиток может влиять на артериальное давление.

Артериальное давление влияет на здоровье сердца, а употребление черного чая может помочь его контролировать. Исследования показывают, что всего две чашки в день снижают риск ишемической болезни сердца и поддерживают нормальное давление, пишет nv.ua.

Артериальное давление является важным показателем общего здоровья. Употребление определенных продуктов может помочь снизить высокое давление, но как насчет напитков? Может ли ежедневное употребление черного чая помочь сместить эти показатели в здоровый диапазон?

«Несладкий черный чай хорошо известен своей пользой для здоровья», — говорит Кендра Хайр, RDN. По данным Американской ассоциации сердца, черный чай имеет длинный список преимуществ для здоровья, таких как улучшение функции мозга и защита от диабета 2 типа, рака и сердечных заболеваний.

Фактически, исследования показали, что употребление всего 2 чашек черного чая в день может снизить риск ишемической болезни сердца на 14%.3 И один из способов сделать это — поддерживать здоровое кровяное давление.

Эксперты по питанию рассказали как черный чай может повлиять на давление.

Три способа, как черный чай может влиять на артериальное давление

1. Черный чай может улучшить здоровье кровеносных сосудов

Некоторые данные свидетельствуют о том, что частое употребление черного чая может снизить ваше систолическое кровяное давление, говорит Джессика Брентли-Лопес, магистр бизнес-администрирования, дипломированный нутрициолог. Это самое высокое число в вашем показателе артериального давления, и поддержание его в желаемом диапазоне является ключевым для снижения общего риска сердечных заболеваний и инсульта. Полифенолы, содержащиеся в черном чае, а также во многих фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах и орехах, могут улучшить функционирование эндотелиальных клеток, выстилающих кровеносные сосуды.

Было доказано, что полифенолы черного чая снижают уровень как общего, так и вредного холестерина ЛПНП. Это может защитить от развития атеросклероза, при котором накопление холестерина утолщает стенки артерий.

2. Черный чай может помочь бороться с воспалением

Воспаление играет определенную роль в развитии многих хронических заболеваний, и гипертония не является исключением. Исследования показали, что черный чай может помочь снизить уровень маркера воспаления в крови, который называется С-реактивным белком. Хотя может быть задействовано несколько механизмов, эксперты подозревают, что определенные полифенолы черного чая, называемые катехинами, могут быть одной из движущих сил способности черного чая защищать от воспаления.

3. Черный чай может защищать от гипертонии

Потребление чая связано со снижением риска развития высокого артериального давления на 10% (снижение зависит от вида чая). Учитывая, что кофеин временно повышает кровяное давление, это может показаться нелогичным. Однако, вероятно, что коктейль защитных соединений черного чая поддерживает здоровое кровяное давление в долгосрочной перспективе, несмотря на содержание кофеина. Черный чай также может помочь защититься от высокого кровяного давления, подавляя выработку ренина, фермента, который играет ключевую роль в его повышении.

Для максимальной защиты пейте чай черным, поскольку исследования показывают, что белки молока могут снижать биодоступность полифенолов черного чая.

Безопасно ли пить черный чай ежедневно

Эксперты соглашаются, что ежедневная привычка употребления черного чая безопасна и даже может быть полезной для общего здоровья. Однако черный чай содержит кофеин (около 50 миллиграммов на 227-граммовую чашку). Поэтому, если кофеин вызывает у вас нервозность или мешает спать ночью, возможно, стоит его избегать. Черный чай также содержит соединения, называемые танинами, которые могут ухудшить усвоение железа. Хотя это не является проблемой для большинства здоровых людей, вы можете пить чай между приемами пищи, особенно если у вас низкий уровень железа.

Конечно, то, как вы пьете чай, также имеет значение. Добавки, такие как сливки и сахар, могут легко компенсировать многие полезные свойства чая для сердца. В идеале, лучший способ наслаждаться чаем — это без сахара, но это может быть легче сказать, чем сделать. «Если вы хотите отказаться от подслащенного чая, попробуйте наполовину сладкий и наполовину несладкий чай или обратите внимание на чаи с натуральным ароматом фруктов или специй, таких как корица», — предлагает Хайре.

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