«Для Лукашенко ситуация куда более более рискованна» 3 15.03.2026, 17:51

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Валерий Карбалевич

Расследование Гаагского суда осложнит жизнь диктатору.

Решение Международного уголовного суда (МУС) начать расследование в отношении режима Лукашенко усиливает международное давление на белорусские власти. Об этом пишет в своей авторской колонке на сайте «Радыё Свабода» политический обозреватель Валерий Карбалевич.

Минск помог МУС принять решение

Международное правосудие занимает много времени. Прошло полтора года с тех пор, как Литва подала иск в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Литовские власти потребовали расследования предполагаемых преступлений против человечности, совершенных в Республике Беларусь. Беларусь не является участником Международного уголовного суда, но Литва, государство-участник МУС, заявила, что некоторые из предполагаемых преступлений были совершены на ее территории.

Неизвестно, чем бы закончилась эта история, но за последние полтора года появилось много новых фактов и аргументов о причастности белорусских властей к нарушениям прав человека. И, пожалуй, главным фактором, убедившим МУС начать расследование по делу против режима Александра Лукашенко, является насильственная высылка политических заключенных — граждан Беларуси — за границу.

В документе Офиса прокурора Международного уголовного суда акцент делается именно на «принудительных действиях, приведших к депортации». Более того, этот процесс ускоряется. С каждым новым визитом специального представителя США Джона Коула в Минск растет число политических заключенных, вывезенных из Беларуси. Таким образом, белорусские власти дают МУС хорошую подпитку.

МУС усиливает токсичность режима Лукашенко

Каких политических последствий следует ожидать от решения МУС начать расследование по делу против режима Лукашенко? Весьма вероятно, что, если процесс будет начат, его результатом станет ордер на арест белорусских чиновников, виновных в нарушениях. Это может касаться и самого Лукашенко. Напомню, такой ордер был выдан в отношении Владимира Путина.

Конечно, ситуация неприятна для Лукашенко. Потому что это усиливает его международную токсичность. Причем, в тот момент, когда, казалось бы, свет в конце туннеля появился, и его шансы на выход из международной изоляции возросли.

Переговоры с Соединенными Штатами, перспективы «большой сделки» с Вашингтоном вселяли надежду на изменение статуса Лукашенко, на его признание Западом как лидера Беларуси. А вступление в Совет мира, созданный Дональдом Трампом, открывало новые возможности для реализации грандиозных планов по потеплению отношений с западными странами.

16 февраля Лукашенко заявил о своих намерениях:

«Мы обязательно будем участвовать в этом Совете на президентском уровне, мы обязательно будем участвовать. Может быть, не в Вашингтоне. Где-нибудь в Европе или на Ближнем Востоке, может быть, в Израиле, ближе сюда, в Турции, будут проводиться дальнейшие заседания этого Совета. Мы будем в нем участвовать».

Теперь это решение МУС резко снижает шансы на нормализацию отношений с демократическими государствами. Протянуть руку человеку, который может быть официально объявлен в розыск за преступления против человечности уже завтра, становится все сложнее.

Но дело не только в Западе. Для стран Юга это решение может также стать определенным ограничителем контактов с Лукашенко и другими представителями его режима. Некоторые лидеры этого региона могут посчитать, что на всякий случай лучше не рисковать своей репутацией.

Кстати, после появления ордера МУС на его арест Путин ограничил свои зарубежные визиты, и отказался от ряда поездок в другие страны. Хотя, казалось бы, кто посмеет арестовать президента ядерной державы? И все же…

Для Лукашенко, чей международный статус несравним с положением российского лидера, ситуация более рискованна. Особенно учитывая тот факт, что он очень осторожен в вопросах безопасности и доверяет немногим людям.

Как расследование Гаагского суда осложнит жизнь Лукашенко

Решение Международного уголовного суда (МУС) начать расследование в отношении режима Лукашенко усиливает международное давление на белорусские власти. С другой стороны, девальвация международных институтов и международного права может уменьшить негативные политические последствия для диктатуры Лукашенко. Об этом пишет в своей авторской колонке на сайте Радио Свобода политический обозреватель Валерий Карбалевич (перевод UDF).

Минск помог МУС принять решение

Международное правосудие занимает много времени. Прошло полтора года с тех пор, как Литва подала иск в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Литовские власти потребовали расследования предполагаемых преступлений против человечности, совершенных в Республике Беларусь. Беларусь не является участником Международного уголовного суда, но Литва, государство-участник МУС, заявила, что некоторые из предполагаемых преступлений были совершены на ее территории.

Неизвестно, чем бы закончилась эта история, но за последние полтора года появилось много новых фактов и аргументов о причастности белорусских властей к нарушениям прав человека. И, пожалуй, главным фактором, убедившим МУС начать расследование по делу против режима Александра Лукашенко, является насильственная высылка политических заключенных — граждан Беларуси — за границу.

В документе Офиса прокурора Международного уголовного суда акцент делается именно на «принудительных действиях, приведших к депортации». Более того, этот процесс ускоряется. С каждым новым визитом специального представителя США Джона Коула в Минск растет число политических заключенных, вывезенных из Беларуси. Таким образом, белорусские власти дают МУС хорошую подпитку.

МУС усиливает токсичность режима Лукашенко

Каких политических последствий следует ожидать от решения МУС начать расследование по делу против режима Лукашенко? Весьма вероятно, что, если процесс будет начат, его результатом станет ордер на арест белорусских чиновников, виновных в нарушениях. Это может касаться и самого Лукашенко. Напомню, такой ордер был выдан в отношении Владимира Путина.

Конечно, ситуация неприятна для Лукашенко. Потому что это усиливает его международную токсичность. Причем, в тот момент, когда, казалось бы, свет в конце туннеля появился, и его шансы на выход из международной изоляции возросли.

Переговоры с Соединенными Штатами, перспективы «большой сделки» с Вашингтоном вселяли надежду на изменение статуса Лукашенко, на его признание Западом как лидера Беларуси. А вступление в Совет мира, созданный Дональдом Трампом, открывало новые возможности для реализации грандиозных планов по потеплению отношений с западными странами.

16 февраля Лукашенко заявил о своих намерениях:

«Мы обязательно будем участвовать в этом Совете на президентском уровне, мы обязательно будем участвовать. Может быть, не в Вашингтоне. Где-нибудь в Европе или на Ближнем Востоке, может быть, в Израиле, ближе сюда, в Турции, будут проводиться дальнейшие заседания этого Совета. Мы будем в нем участвовать».

Теперь это решение МУС резко снижает шансы на нормализацию отношений с демократическими государствами. Протянуть руку человеку, который может быть официально объявлен в розыск за преступления против человечности уже завтра, становится все сложнее.

Но дело не только в Западе. Для стран Юга это решение может также стать определенным ограничителем контактов с Лукашенко и другими представителями его режима. Некоторые лидеры этого региона могут посчитать, что на всякий случай лучше не рисковать своей репутацией.

Кстати, после появления ордера МУС на его арест Путин ограничил свои зарубежные визиты, и отказался от ряда поездок в другие страны. Хотя, казалось бы, кто посмеет арестовать президента ядерной державы? И все же…

Для Лукашенко, чей международный статус несравним с положением российского лидера, ситуация более рискованна. Особенно учитывая тот факт, что он очень осторожен в вопросах безопасности и доверяет немногим людям.

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