17 марта 2026, вторник, 15:44
ABC: Мадуро по ночам кричит одну и ту же фразу
Николас Мадуро

Диктатор в камере скорбит о потере власти.

Бывший праситель Венесуэлы Николас Мадуро уже который месяц содержится в СИЗО в Нью-Йорке (MDC) после ареста американскими спецназовцами в ожидании суда по обвинению в наркотерроризме. По данным испанской газеты ABC, Мадуро содержится в одиночной камере длиной три метра и шириной два метра.

По ночам он часто кричит, напоминая охранникам, что он все еще президент Венесуэлы, что его похитили и он требует свободы.

В самой камере с маленьким узким окном, пропускающим мало света, стоит металлическая двухъярусная кровать (нары), прикрепленная к стене, унитаз и раковина. Мадуро разрешают выходить на улицу, но только три раза в неделю в небольшом огороженном дворе. Все время прогулок он в наручниках и его сопровождают двое охранников.

По данным телеканала ABC, Мадуро был помещен в одиночную камеру, в нескольких целях: дисциплинарной изоляции, предотвращению самоубийств и защите высокопоставленных или находящихся в группе риска заключенных.

Официальных записей о его ночных криках нет, но сами охранники столичного следственного изолятора в Бруклине (MDC) постоянно о них говорят, где Мадуро содержится с 3 января. «Я президент Венесуэлы! Скажите моей стране, что меня похитили!», – приводит издание ABC слова, которые регулярно повторяет бывший глава венесуэльского режима.

Мадуро предъявлены серьезные обвинения в наркотерроризме и контрабанде кокаина в США. Несмотря на убедительные апелляции заключенного, американская система правосудия не спешит. По сообщениям журналистов ABC, подготовка к суду может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, которые Мадуро может провести в одиночной камере в Нью-Йорке.

Сценарий захвата островов
Сценарий захвата островов Игорь Семиволос
Мальчиши-Кибальчиши и военная тайна
Мальчиши-Кибальчиши и военная тайна Ирина Халип
Перелом в войне
Перелом в войне Виктор Ягун
Пора избавиться от иллюзий
Пора избавиться от иллюзий Виталий Портников