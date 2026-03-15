В России проходит интересный эксперимент 19 Телеграм-канал «СерпомПо»

15.03.2026, 15:48

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Кремль так и не усвоил исторический урок СССР.

В России проходит интересный эксперимент – правящая верхушка наглядно пытается доказать народу, что ему с ней не по пути.

Самый убедительный довод последнего времени – лишение мессенджеров, видеохостингов, интернета, а то и мобильной связи аудитории, охватывающей десятки миллионов людей в стране.

И ведь обратите внимание – это на фоне роста цен, тарифов ЖКХ.

Здесь же обстрелы, налеты, которые за последние года три стали нормой по крайней мере для некоторых регионов. Еще одна шокирующая новость – массовая кампанию по выпихиванию на фронт студентов при совершенном тупике, в который пришла «спецоперация» Путина, Мишустина, Лаврова, Шойгу и других, длящаяся уже пятый (!) год.

Вопрос – может ли разлагающаяся путинская система действовать иначе? Ответ – не может. Парадокс – ее внутренняя логика толкает ее к саморазрушению. Пребывая в наивной вере, что она здесь все «контролирует», она не понимает, что ничем, по сути не управляет, являясь игрушкой в руках разрушительных процессов, которые сама же и запустила.

Неадекватное понимание происходящего (страна идет к катастрофе), экономический развал (разрушение права частной собственности и др.), отсутствие перспектив – внутренне присущие системе Путина черты. Как и наивная надежда на силу, которая позволит «подавить» в России все. Давайте вон, «подавите» массовый переход частной торговли на наличные из-за вашего роста налогов, вызванного исключительно «спецоперацией».

Причем, обратите внимание, урок пришедшего к краху со всей своей «силой» СССР убогому, случайному российскому «руководству» не впрок. Они, видимо, пребывают в наивной вере, что все можно было бы в 1991-м поменять, если бы действовать «пожестче». А кроме того, полагают, что они своим «чекистским крюком», так сказать, «восстановили положение». Хотя на самом деле – вернулись на путь деградации, чтобы окончательно прикончить то, что здесь еще осталось перспективного.

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