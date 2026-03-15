Война в Иране не спасет Путина 4 15.03.2026, 16:15

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Коллаж: 24 канал

Резкий рост цен на нефть даст лишь временный импульс.

Обострение конфликта вокруг Ирана может временно повысить доходы России от продажи нефти, однако не способно решить системные проблемы российской экономики. К такому выводу приходят аналитики, оценивающие последствия возможной эскалации войны с участием США и Израиля, пишет Visegrad Insight (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты отмечают, что крупный конфликт на Ближнем Востоке способен вызвать резкий скачок цен на нефть. В случае перебоев поставок через стратегически важный Ормузский пролив стоимость нефти может кратковременно подняться до 110–150 долларов за баррель. Однако исторический опыт показывает, что такие скачки обычно оказываются недолговечными: после первоначального роста рынок стабилизируется, а цены постепенно снижаются.

Даже в случае временного подорожания нефти российская экономика продолжит сталкиваться с серьезными трудностями. По данным аналитиков, к концу 2025 года доходы России от нефти и газа опустились до минимального уровня с 2020 года. На это повлияли западные санкции, ограничения цен на российскую нефть и необходимость продавать сырье со значительными скидками таким покупателям, как Китай и Индия.

Серьезным фактором давления остается и состояние государственного бюджета. По оценкам экспертов, дефицит может достигать около 72 миллиардов долларов. Уже в январе 2026 года бюджетный дефицит составил около 1,7 триллиона рублей — почти половину годового целевого показателя.

Кроме того, экономика сталкивается с рядом внутренних проблем: нехваткой рабочей силы, высокой инфляцией и значительными военными расходами. Экономисты также предупреждают о постепенном ослаблении так называемого «военного роста», который поддерживал экономическую активность в последние годы.

Аналитики подчеркивают, что даже при росте цен на нефть мировые покупатели не будут переходить к долгосрочной зависимости от российских энергоресурсов из-за санкций и стремления диверсифицировать поставки.

Возможный энергетический шок из-за войны вокруг Ирана может дать России лишь краткосрочный финансовый эффект, но не станет устойчивым решением для экономики.

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