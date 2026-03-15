Российские командующие лишают своих солдат связи 2 15.03.2026, 16:49

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Под угрозой отправки в штурмовики.

Воюющим против Украины российским военным начали запрещать использовать Telegram, сообщают z-каналы. По словам источников «Двух майоров», от солдат потребовали избавиться от мессенджера под угрозой отправки в штурм. «По фронту прошли указания удалить телегу с телефонов… На ВП [военную полицию] возложена задача проверять телефоны. При обнаружении — как обычно, пополняй ряды штурмовиков», — сообщили собеседники канала.

Они отметили, что в качестве альтернативы предлагается Max, но в ряде подразделений его ставить запретили. При этом некоторые боевые чаты все же переехали в госмессенджер, так как Telegram подвергается замедлению, пишет The Moscow Times.

Z-канал «Белорусский силовик» также получил информацию с фронта о требовании удалить Telegram. «Вероятно, ноги у таких команд растут именно в самих подразделениях, а не от МО [Минобороны]. Почему так? Потому что в ряде других подразделений командование наоборот продолжает работать именно через TG и высказывается против Max», — написал автор.

В феврале ФСБ заявила об опасности Telegram для российских военных в Украине. Служба утверждала, что ВСУ, СБУ и ГУР могут «в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в мессенджере, и использовать ее в военных целях», что «неоднократно приводило к созданию угрозы жизни» солдат.

Тогда же глава Минцифры Максут Шадаев обвинил Telegram в раскрытии переписки «иностранным спецслужбам», которые, по его словам, применяют полученные данные против российской армии в Украине.

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