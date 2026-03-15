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Фильм о «Барби» мог появиться еще в 90-х

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  • 15.03.2026, 16:57
  • 2,368
Фильм о «Барби» мог появиться еще в 90-х

Идею предлагала Шэрон Стоун.

Американская актриса Шэрон Стоун заявила, что еще в 1990-е годы предлагала Голливуду снять фильм о бренде «Барби», однако тогда ее идею не восприняли всерьез, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

По словам актрисы, она пришла в студию с концепцией проекта при поддержке руководства компании Mattel, которая владеет брендом Barbie. Однако продюсеры и руководители студии лишь посмеялись над предложением.

«Меня просто высмеяли и выгнали из студии, когда я пришла с идеей фильма о Барби в 90-е», — рассказала Стоун.

В 1990-е годы актриса была одной из самых узнаваемых звезд Голливуда после успеха эротического триллера «Основной инстинкт», где она сыграла вместе с Майклом Дугласом. Позднее она получила номинацию на премию «Оскар» за роль в фильме «Казино» режиссера Мартина Скорсезе.

Однако, несмотря на популярность, актрисе было сложно продвигать собственные проекты в индустрии.

Интерес к идее фильма о Барби появился лишь спустя десятилетия. Картина «Барби» режиссера Греты Гервиг с Марго Робби в главной роли стала одним из крупнейших хитов студии Warner Bros. и собрала более миллиарда долларов в мировом прокате.

По мнению экспертов, история Стоун показывает, насколько сильно изменился Голливуд за последние десятилетия и как долго индустрия шла к идее экранизации культовой куклы.

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