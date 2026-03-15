«Что пытаются скрыть?» 1 15.03.2026, 17:33

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Фото: Getty Images

Из отчетов Минобра исчезли цифры о педагогических работниках-пенсионерах.

Преподаватель математики и информатики Сергей Ольшевский заметил, что из статистических отчетов Министерства образования исчезла таблица с данными о количестве педагогических работников-пенсионеров, которые продолжают работать в системе образования. С вопросом о причинах этого он обратился в ведомство, а полученный ответ опубликовал на портале eschool.by.

По словам педагога, в отчете на 1 сентября 2019 года была представлена информация об общем числе пенсионеров, занятых в сфере образования. Тогда их насчитывалось более 17,3 тысячи человек.

Однако уже в отчете за 2020 год формулировка изменилась. В статистике осталась только таблица «Количество работающих учителей-пенсионеров и работающих учителей-студентов». В результате число пенсионеров в данных резко сократилось — до примерно 9,1 тысячи человек, поскольку учитывались только учителя, а не все педагогические работники.

Ольшевский обратил внимание на это расхождение и поинтересовался, кто относится к «остальным» педагогам-пенсионерам и почему они исчезли из статистики. В обсуждении в соцсетях предположили, что речь может идти о воспитателях, педагогах-организаторах, социальных педагогах, психологах и других специалистах системы образования.

Чтобы получить разъяснение, в январе 2026 года педагог направил официальный запрос в Главный информационно-аналитический центр Министерства образования. В ведомстве ответили, что методика подсчета не менялась, однако подтвердили, что таблицу «Количество работающих педагогических работников-пенсионеров» действительно перестали публиковать с сентября 2020 года.

Как пояснили в ГИАЦ, это решение связано «исключительно со служебной необходимостью в рамках оптимизации структуры подготавливаемых статистических сборников».

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