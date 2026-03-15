Украина становится мировой сверхдержавой в сфере боевых дронов 3 15.03.2026, 18:09

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Война в Иране наглядно это показала.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к резкому росту международного спроса на украинский опыт в области беспилотных технологий. Украинские специалисты по борьбе с дронами на этой неделе прибыли в страны Персидского залива, чтобы помочь защититься от иранских беспилотников, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

По сообщениям, украинские команды будут участвовать в координации систем ПВО в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также работать вместе с американскими военными для защиты баз США в Иордании.

Интерес к украинским технологиям возник на фоне активного применения иранских ударных дронов, которые способны перегружать традиционные системы противоракетной обороны. За годы сопротивления Украина накопила уникальный опыт борьбы с подобными атаками, отражая массированные налеты беспилотников практически ежедневно.

С 2022 года украинские военные разработали комплексный подход к защите: используются дешевые дроны-перехватчики, системы наблюдения, средства радиоэлектронной борьбы и вооруженные вертолеты. Такой подход позволяет бороться с беспилотниками значительно дешевле, чем с помощью традиционных ракет ПВО.

Интерес к украинскому опыту проявляют и европейские страны. В Германии заявили о планах привлечь украинских специалистов для подготовки военных, а Румынии объявила о совместном проекте по производству беспилотников.

Стремительное развитие отрасли началось после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Тогда Украина сделала ставку на массовое производство сравнительно недорогих дронов, чтобы компенсировать превосходство противника в живой силе и тяжелом вооружении. Если в начале войны в стране работало лишь несколько производителей беспилотников, то в 2026 году их производство, по оценкам, может достичь семи миллионов единиц.

Сегодня дроны играют ключевую роль в украинской обороне — на них приходится значительная часть потерь российской армии на фронте. По мнению экспертов, именно развитие беспилотных технологий позволило Украине не только удерживать позиции, но и превратиться в одного из мировых лидеров в сфере военных дронов.

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