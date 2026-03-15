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На Минщине заметили медведя в лесу

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  • 15.03.2026, 18:27
  • 6,018
На Минщине заметили медведя в лесу

Пришла весна.

В Минской области мужчина во время прогулки по лесу неожиданно столкнулся с проснувшимся после зимы медведем. К счастью, встреча закончилась без происшествий — ни человек, ни животное не пострадали.

Инцидент произошёл в лесу Крупского района. Мужчина отправился туда в поисках сброшенных оленьих рогов, однако вместо них заметил неподалёку бурого медведя. Хищник спокойно бродил по лесу, когда его вспугнул голос человека.

К счастью для грибника, медведь оказался молодым и не проявил агрессии. Услышав крик, он не стал приближаться, чтобы выяснить, кто нарушил его покой.

Специалисты напоминают, что при встрече с медведем важно соблюдать правила безопасности. Для жителей Беларуси даже подготовлены рекомендации о том, как вести себя в подобных ситуациях.

Отметим, что в последнее время случаи встреч людей с бурыми медведями в стране участились. Дикие животные всё чаще подходят к населенным пунктам и уже появлялись даже в окрестностях крупных городов, включая Минск.

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