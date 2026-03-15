WSJ: Деблокировать Ормузский пролив можно только двумя способами 17 15.03.2026, 18:39

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Это сложная задача.

Обещание президента США Дональда Трампа разблокировать Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и газа — может столкнуться с серьезными трудностями. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, восстановить безопасное судоходство через пролив возможно лишь двумя способами. Первый вариант — организовать сопровождение коммерческих судов военными кораблями. Второй — установить контроль над частью иранского побережья рядом с проливом.

Для создания морских конвоев, как отмечают эксперты, потребуется около десятка военных кораблей, а также поддержка боевой авиации и тяжелых ударных беспилотников. Такие силы могли бы заниматься разминированием акватории, отражать воздушные атаки и перехватывать быстроходные катера, которыми располагает Иран. Однако даже при таком сценарии восстановить полноценный поток судов будет сложно. По оценкам аналитиков Lloyd’s List Intelligence, в лучшем случае движение может достигнуть лишь около 10% от довоенного уровня.

Второй вариант — высадка морской пехоты США и установление контроля над частью иранского побережья — считается еще более сложным. Для этого сначала потребуются массированные авиаудары по иранским позициям вдоль береговой линии. Затем американским войскам придется высадиться в гористой и труднодоступной местности и удерживать занятые позиции.

После высадки потребуется значительный военный контингент для защиты плацдарма, который станет одной из главных целей иранских сил. В таком случае американским подразделениям будет противостоять Корпус стражей исламской революции, численность которого оценивается примерно в 190 тысяч человек. Эта структура известна тем, что многие годы готовится к ведению асимметричной и партизанской войны.

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