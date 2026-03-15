Аргентинец влюбился в белоруску и переехал под Молодечно 12 15.03.2026, 19:00

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Они живут на хуторе.

Полтора года назад аргентинец по имени Фредди переехал жить в Беларусь. До этого он знал о стране лишь несколько вещей: что здесь любят картошку и что здесь живет Марина — женщина, в которую он влюбился во время ее отпуска. Их историю рассказало издание «Смартпресс».

Марина родом из Минска. Раньше она профессионально занималась легкой атлетикой, а сейчас работает риелтором. Фредди много лет трудился в Аргентине на плантациях авокадо, а также занимался строительством. Познакомились они в Испании, в Аликанте. Летом 2024 года Марина приехала туда отдыхать, и общий знакомый пригласил ее на кофе к своему другу Фредди, который тогда уже жил в этом городе.

После знакомства пара какое-то время встречалась в разных странах — в Милане, Пальме-де-Майорке и на Сицилии. А спустя три месяца Фредди решил переехать в Беларусь, поскольку детям Марины нужно было идти в школу.

Поначалу аргентинец просто осматривал город, но вскоре понял, что не может сидеть без дела. Тогда пара отправилась искать дом за городом. Первый они купили в Воложинском районе — их покорил большой яблоневый сад вокруг участка.

В доме сделали ремонт и завели лошадей. Однако соседям такое соседство не понравилось, и чтобы избежать конфликтов, Марина и Фредди решили продать жилье.

Летом 2025 года они нашли новое место — хутор Куково в Молодечненском районе. Там их привлек старый дом, лес и ручей неподалеку. Пара сразу решила купить участок и начала ремонт, который продолжается до сих пор. Сейчас на хуторе появилась небольшая ферма: кролики, собаки и три лошади — Капучино, Загадка и Мираж.

Фредди живет там постоянно, а Марина с детьми пока делит время между деревней и Минском, поскольку сын и дочь учатся в городской школе.

Недавно аргентинец приобрел и здание старой школы. Он мечтает создать необычный эко-отель, где рядом с людьми будут жить лошади. По задумке, гости смогут наблюдать за животными через стеклянные стены.

Однако реализация проекта пока под вопросом. Зимой произошел инцидент: из-за морозов на хуторе замерзла вода и закончились продукты. Марина не смогла добраться туда, и Фредди поехал в соседнюю деревню через поле за покупками. По дороге его остановили сотрудники ГАИ.

Хотя он не нарушал правила и не был в состоянии опьянения, выяснилось, что ездить в Беларуси по аргентинским водительским правам он не может. Фредди оштрафовали, а информацию передали в миграционную службу.

По словам Марины, теперь есть риск, что мужчину могут выслать из страны, и семья находится в неопределенной ситуации.

Сам Фредди надеется остаться: он хочет развивать хутор, построить отель, завести коров и вкладывать деньги в хозяйство. Но признается, что если его все же депортируют, он вернется в Аргентину — вместе с Мариной и ее детьми.

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