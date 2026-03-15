«Ситуация явно не в пользу Лукашенко» 9 15.03.2026, 22:24

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Санкции работают.

Почему власти Беларуси снова заговорили о необходимости отмены санкций? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным блогером и бывшим политзаключенным Дмитрием Козловым («Серым котом»):

— Все заявления Лукашенко о том, что санкции не работают, — это всего лишь показательная бравада, чтобы сказать, мол, смотрите, «нам не больно, на нас это не действует». Я думаю, это в большей степени направлено на внутреннюю аудиторию, на белорусскую пропаганду, чтобы показать народу, что санкции несостоятельны. Однако ситуация совсем другая.

Я читаю статистику с сайтов восточных регионов Беларуси — Витебской области, Могилевской, — и там все очень-очень плачевно. Происходят задержки по зарплатам, в некоторых колхозах по три месяца, а то и больше, зарплаты не платят. Очень сильно упал уровень жизни, большие задолженности, постоянно переписывают дефициты бюджетов разных районов Витебской области. Вся эта информация доступна, ее всегда можно проверить.

Почему именно сейчас Турчин стал об этом говорить? Дело в том, что Лукашенко давно хотел бы договориться, но ему надо сохранить лицо. Естественно, для своей пропаганды он хочет показать, что это он герой, а Европа, естественно, плохая. Но ситуация сложилась так, что внешнеполитическая обстановка явно не в его пользу. Его коллег-диктаторов Трамп постепенно убирает: Асада убрали, Мадуро, сейчас взялся за режим аятолл в Иране. И он опасается, что может стать одной из следующих жертв, поэтому хочет подружиться с Трампом.

Тем более сейчас такая обстановка, что вокруг Украины пытаются как-то договориться, Лукашенко хочет быть полезным и, возможно, думает как-то на этом сыграть, потому что денег нет. Мы знаем, что происходила вся эта ситуация с освещением, когда отключали фонари в городах, пытались экономить. Есть и другие разные моменты. Санкции работают, и они не просто работают — они эффективны.

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