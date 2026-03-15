ВСУ ликвидировали сына российского неонациста Вячеслава Дацика

ВСУ ликвидировали сына российского неонациста Вячеслава Дацика8
- 15.03.2026, 19:53
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Прилетел FPV-дрон.
На войне погиб сын российского неонациста и бойца ММА Вячеслава Дацика.
21‑летний Ярослав Дацик погиб после атаки FPV-дрона. Это произошло на запорожском направлении, сообщает «Спорт-экспресс». По словам очевидца, Дацик и еще один боец не успели спрятаться и остались на открытой местности.
Ярослав подписал контракт с Минобороны в феврале 2024 года и отправился на фронт вместе с отцом. Они вошли в состав 31‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и были расквартированы в Ульяновске.
Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан неоднократно сидел в тюрьме за ограбления и разбой. Известен своими неонацистскими взглядами.