ВСУ ликвидировали сына российского неонациста Вячеслава Дацика 8 15.03.2026, 19:53

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Прилетел FPV-дрон.

На войне погиб сын российского неонациста и бойца ММА Вячеслава Дацика.

21‑летний Ярослав Дацик погиб после атаки FPV-дрона. Это произошло на запорожском направлении, сообщает «Спорт-экспресс». По словам очевидца, Дацик и еще один боец не успели спрятаться и остались на открытой местности.

Ярослав подписал контракт с Минобороны в феврале 2024 года и отправился на фронт вместе с отцом. Они вошли в состав 31‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и были расквартированы в Ульяновске.

Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан неоднократно сидел в тюрьме за ограбления и разбой. Известен своими неонацистскими взглядами.

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