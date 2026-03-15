CBS News: Али Хаменеи считал своего сына неспособным удержать власть
- 15.03.2026, 20:18
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Трамп об этом знал.
Американская разведка полагает, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, убитый в Тегеране в результате атаки США и Израиля, опасался прихода к власти своего сына. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники. Информация была доведена до президента США Дональда Трампа и его ближайшего окружения, включая вице-президента Джей Ди Вэнса.
По данным источников, Хаменеи был обеспокоен возможным лидерством Моджтабы Хаменеи, поскольку считал его «не очень способным и неподходящим» на роль верховного лидера. Также он знал о трудностях в личной жизни сына: в 2004 году Моджтаба женился на Захре Хаддад-Адель, дочери главы Меджлиса Ирана Голям-Али Аделя.
После убийства отца 56-летний Моджтаба Хаменеи стал его преемником. При этом, по данным CBS News, в частных беседах Трамп отмечал, что не уверен, насколько сведения о сыне бывшего верховного лидера имеют практическое значение.