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CBS News: Али Хаменеи считал своего сына неспособным удержать власть

  • 15.03.2026, 20:18
  • 4,960
CBS News: Али Хаменеи считал своего сына неспособным удержать власть

Трамп об этом знал.

Американская разведка полагает, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, убитый в Тегеране в результате атаки США и Израиля, опасался прихода к власти своего сына. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники. Информация была доведена до президента США Дональда Трампа и его ближайшего окружения, включая вице-президента Джей Ди Вэнса.

По данным источников, Хаменеи был обеспокоен возможным лидерством Моджтабы Хаменеи, поскольку считал его «не очень способным и неподходящим» на роль верховного лидера. Также он знал о трудностях в личной жизни сына: в 2004 году Моджтаба женился на Захре Хаддад-Адель, дочери главы Меджлиса Ирана Голям-Али Аделя.

После убийства отца 56-летний Моджтаба Хаменеи стал его преемником. При этом, по данным CBS News, в частных беседах Трамп отмечал, что не уверен, насколько сведения о сыне бывшего верховного лидера имеют практическое значение.

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