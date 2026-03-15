Под Лидой заметили косулю-альбиноса 5 15.03.2026, 20:33

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Это крайне редкое животное.

В Лидском районе Гродненской области охотники заметили редкую косулю-альбиноса. Животное сильно отличается от своих сородичей — его окрас почти полностью белоснежный.

Об этом сообщает «Беларусское общество охотников и рыболовов» (БООР). По данным подписчиков организации, обнаруженный экземпляр — самец.

«Альбинизм у животных встречается крайне редко, поэтому такой зверь вызывает живой интерес у охотников и натуралистов», — отметили в БООР.

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