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Под Лидой заметили косулю-альбиноса

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  • 15.03.2026, 20:33
  • 6,142
Под Лидой заметили косулю-альбиноса

Это крайне редкое животное.

В Лидском районе Гродненской области охотники заметили редкую косулю-альбиноса. Животное сильно отличается от своих сородичей — его окрас почти полностью белоснежный.

Об этом сообщает «Беларусское общество охотников и рыболовов» (БООР). По данным подписчиков организации, обнаруженный экземпляр — самец.

«Альбинизм у животных встречается крайне редко, поэтому такой зверь вызывает живой интерес у охотников и натуралистов», — отметили в БООР.

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