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Мужчину, который забрался за ограждение балкона гостиницы «Минск», отговорили прыгать

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  • 15.03.2026, 22:45
  • 5,960
Мужчину, который забрался за ограждение балкона гостиницы «Минск», отговорили прыгать

Он вернулся в номер.

Днем 15 марта в центре столицы мужчина в халате и тапочках пытался спрыгнуть с балкона шестого этажа гостиницы «Минск». На место выезжали сотрудники МЧС, в том числе и психолог. Он рассказал, как удалось убедить мужчину вернуться обратно в номер, пишет телеграм-канал «Минск. Live».

По данным канала, спасатель-психолог около 40 минут общался с мужчиной, чтобы переубедить его.

— Очень ответственно и одновременно сложно, понимать, что от твоего разговора зависит жизнь человека, — рассказал он проекту. — Я долго выяснял его сложившуюся жизненную ситуацию и оценивал психоэмоциональное состояние. Позже стал говорить о ценности жизни, приводил аргументы, напомнил о безусловной любви его матери, которая ждет его дома. В результате мужчина сделал все, о чем его просили: передал телефон спасателю и перелез обратно в комнату. Он не пострадал.

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