Мужчину, который забрался за ограждение балкона гостиницы «Минск», отговорили прыгать

Мужчину, который забрался за ограждение балкона гостиницы «Минск», отговорили прыгать9
- 15.03.2026, 22:45
- 5,960
Он вернулся в номер.
Днем 15 марта в центре столицы мужчина в халате и тапочках пытался спрыгнуть с балкона шестого этажа гостиницы «Минск». На место выезжали сотрудники МЧС, в том числе и психолог. Он рассказал, как удалось убедить мужчину вернуться обратно в номер, пишет телеграм-канал «Минск. Live».
По данным канала, спасатель-психолог около 40 минут общался с мужчиной, чтобы переубедить его.
— Очень ответственно и одновременно сложно, понимать, что от твоего разговора зависит жизнь человека, — рассказал он проекту. — Я долго выяснял его сложившуюся жизненную ситуацию и оценивал психоэмоциональное состояние. Позже стал говорить о ценности жизни, приводил аргументы, напомнил о безусловной любви его матери, которая ждет его дома. В результате мужчина сделал все, о чем его просили: передал телефон спасателю и перелез обратно в комнату. Он не пострадал.