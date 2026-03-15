В гостинице «Минск» мужчина забрался за ограждение балкона 3 15.03.2026, 17:19

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На месте спасатели.

В гостинице «Минск» мужчина вышел на балкон 6-го этажа здания и перебрался за внешнюю сторону ограждения. На место прибыли экстренные службы. Об этом сообщает «Минская правда».

К гостинице приехали милиция, скорая и спасатели. Спасатели развернули батут под зданием, пока мужчина ходит по краю балкона.

«Специалисты ведут переговоры с мужчиной, который ходит по краю балкона, держась за металлическое ограждение. Судя по всему, сотрудники пытаются его отговорить и предотвратить трагедию», – сообщает с места издание.

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