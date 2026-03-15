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Зеленский ответил Трампу

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  • 15.03.2026, 22:48
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Зеленский ответил Трампу

Украина никогда не получала от США дроны-перехватчики.

Для защиты от иранских беспилотников странам Ближнего Востока и США стоит использовать украинские дроны-перехватчики, а не дефицитные зенитные ракеты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

В начале марта президент США Дональд Трамп на фоне конфликта с Ираном заявил, что американской армии может не хватить вооружения, поскольку его предшественник Джо Байден якобы передал слишком много оружия Украине. Журналист поинтересовался у Зеленского, беспокоят ли его такие заявления, поскольку создается впечатление, что Трамп недоволен Украиной и ее руководством.

«Честно говоря, я не знаю. Я смотрю только на факты. Сейчас странам Ближнего Востока и США необходимо прежде всего усилить безопасность. Им нужны перехватчики для борьбы с дронами. Это новые технологии — наши технологии», — ответил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина никогда не получала от США дроны-перехватчики и даже не обращалась с такой просьбой, поскольку речь идет о совершенно новой разработке.

При этом президент напомнил, что Украина получила от США ракеты для систем Patriot и благодарна за эту помощь. Однако, по его словам, страны Ближнего Востока располагают большим количеством таких ракет, чем Украина получила от США и Европы за все время войны.

«Во время первой атаки — в первые 24–36 часов — они использовали более 800 ракет Patriot. Это больше, чем у нас было за предыдущие месяцы», — отметил Зеленский.

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