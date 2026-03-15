В Украине представлен новый дрон «Буча» 15.03.2026, 23:01

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От создателей MAGURA и «Люти».

В Украине разработали новый ударный беспилотник под названием «Буча». Его особенность заключается в способе запуска: дрон будет стартовать не с помощью пневматики, а с использованием порохового заряда из направляющих. Об этом сообщает издание «Милитарный».

Разработкой занимается компания Uforce. Сейчас новый аппарат проходит летные испытания и был представлен на ярмарке «Арсенал талантов». Предполагается, что такие беспилотники смогут запускаться сразу группами, при этом каждым из них будет управлять отдельный оператор.

Максимальная боевая нагрузка дрона составляет до 5,5 кг взрывчатки, а дальность полета — до 200 километров. При этом на фронте уже используется более простая версия «Бучи» — с боевой частью около 3,5 кг и дальностью до 120 километров.

Управление беспилотником планируют осуществлять через разные каналы связи, в том числе с использованием Starlink. Кроме того, для работы системы рассматривается использование mesh-сети: один из дронов сможет выполнять роль ретранслятора, имея дополнительный аккумулятор и mesh-модем.

Ориентировочная стоимость одного такого аппарата составляет 10–12 тысяч долларов. Компания Uforce также известна разработкой морских дронов MAGURA и «Микола-3», беспилотника Nemesis, роботизированных комплексов «Лють» и турелей Hyzhak.

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