«Оказались идиотами»: российский генерал Ивашов разнес Путина 92 16.03.2026, 12:26

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Леонид Ивашов

Россия проиграла в первый день «СВО».

Российский генерал-полковник, доктор исторических наук Леонид Ивашов в интервью Republic снова раскритиковал Путина за начало войны против Украины:

— Я как ученый, как доктор наук, занимающийся многие десятилетия этой проблематикой, вижу, что Россия сегодня по сравнению с Советским Союзом, с Российской империей, с Московским царством потеряла уважение у человечества. Это просто стыдно, унизительно и даже страшно. Когда из 193 стран мира на генеральной ассамблее ООН за нашу позицию выступают только восемь государств, 73 воздерживаются, остальные против нас, вот это страшновато…

Сегодня на российской стороне ни одно мощное государство не стоит. Единственный наш военно-политический союзник — это Беларусь.

«СВО» была развязана в противоречии с уставом ООН.

Нас в академии учили, что если там наверху принимаются неправильные решения, то как бы солдаты внизу на тактическом уровне ни дрались, ни сопротивлялись, все равно решения более высокого руководства подавляют все усилия нижестоящих войск, нижестоящих соединений, подразделений и так далее. Нам всегда преподаватель приводил такой пример. Вот надо форсировать какую-то крупную реку. Но если наверху принимается решение форсировать не поперек, а вдоль, как бы вы там ни плавали хорошо, ни дрались хорошо, вы все равно не форсируете реку.

Вот и здесь, с «СВО», было принято принципиально неправильное решение. И в первую очередь на геополитическом уровне. Это то, о чем я и говорил в своем известном обращении. И поэтому мы не могли получить военной поддержки даже со стороны Беларуси…

С одной стороны, у нас лучшие ракеты, например, «Булава», достигающая США за столько-то минут, подводные «Посейдоны» и так далее. Но с другой — мы начали войну на поле боя, воюя устаревшим оружием, начиная с солдатского котелка и заканчивая бронежилетом. Более того, бронежилеты у нас были поролоновые, из пластмассы и так далее. И что в итоге? Мы получили по сути дела поражение в первые же дни «СВО».

«Мы оказались идиотами», – подытоживает генерал Ивашов.

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