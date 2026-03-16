Белорус сдал на права с 75-й попытки 24 16.03.2026, 9:07

6,470

В Беларуси могут ввести изменения для автошкол.

В Беларуси рассматривают возможность увеличить обязательное количество практических занятий по вождению для будущих автомобилистов — с 50 до 70 часов. Об этом сообщили в эфире госТВ.

Инициатива связана с тем, что многим ученикам автошкол текущего объема практики не хватает, чтобы уверенно управлять автомобилем и успешно сдать экзамен с первой попытки.

В качестве показательного примера привели случай, когда один из курсантов смог получить водительское удостоверение лишь с 75-й попытки. От первого экзамена до успешной сдачи прошло около трех с половиной лет.

При этом, как отмечается, с теоретической частью у большинства учеников серьезных проблем нет. Основные трудности возникают именно на практическом экзамене: существующих 50 часов вождения зачастую недостаточно для полноценной отработки необходимых навыков.

Предложения об увеличении практического курса до 70 часов, а также другие изменения в системе подготовки водителей направлены на рассмотрение в Постоянную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете министров.

Кроме того, обсуждается более широкое использование интерактивных симуляторов в автошколах. Предполагается, что они помогут курсантам лучше моделировать дорожные ситуации и быстрее осваивать навыки управления автомобилем.

Ранее также сообщалось о нарушениях в работе автошкол. В конце февраля сотрудники Госавтоинспекции выявили около 200 случаев нарушений со стороны инструкторов во время обучения. В дорожной милиции заявили, что проверки автошкол будут продолжаться.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com