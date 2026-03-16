Арина Соболенко выиграла турнир в Индиан-Уэллсе 5 16.03.2026, 9:19

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Арина Соболенко

Фото: Getty Images

В финале белоруска обыграла представительницу Казахстана.

Первая ракетка мира Арина Соболенко в финале турнира в Калифорнии выиграла у Елены Рыбакиной из Казахстана.

Первый сет Арина проиграла 3:6, второй выиграла с таким же счетом — 6:3, в третьем вела 5:4, но проиграла свою подачу, потом матч (6:6) перешел в тай-брейк, который белоруска выиграла 8:6.

Арина остается первой ракеткой мира, в этом статусе она находится год и пять месяцев.

Следующий турнир с участием белоруски пройдет в Майами.

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