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Российский министр сбежал от разъяренной фермерки

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  • 16.03.2026, 15:05
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Российский министр сбежал от разъяренной фермерки

Женщина обвинила чиновника в уничтожении скота.

Российская фермерка из села Новоключи Купинского района пришла на приём к министру сельского хозяйства Новосибирской области Андрею Шинделову после того, как на минувшей неделе власти под предлогом карантина по бешенству и пастереллезу усыпили весь скот в её хозяйстве: 150 баранов, 40 коров, семь коз, трёх верблюдов и двух поросят, сообщает «Эхо».

Самой Паниной в это время не было дома. Министру она хотела задать вопрос, на каком основании её лишили скота — фермерам Новосибирской области до сих пор не показали губернаторский указ о карантине.

Как сообщает «Аграрный совет», секретарь министра пыталась не пустить Панину в кабинет Шинделова, ссылаясь на его плотный график; затем она угрожала вызвать охрану. В результате фермерка преследовала пытающегося скрыться от неё министра по коридорам и лестницам.

«На каком основании вы лишили меня хозяйства? Нарушили закон… Я это так не оставлю, имейте в виду, я за вами буду как тень теперь ходить — мне заниматься нечем. Я голодная буду через месяц, за свет мне нечем будет заплатить. Чего вы убегаете-то? В туалет ещё спрячьтесь от нас», — говорила Панина во время погони за Шинделовым.

Фермеры села Новоключи протестуют против массового убоя скота с 9 марта. 12 марта в село направили усиленные наряды полиции с ветеринарами, которые врывались на территории и усыпляли животных — именно тогда своего хозяйства лишилась и Панина.

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