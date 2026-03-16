Самое красивое авто в мире отмечает 65-летие 7 16.03.2026, 10:55

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История легендарной модели.

Как правило, спортивные модели недешевые и изготавливаются малыми партиями. Впрочем, «Jaguar E-Type» разрушил этот стереотип: одно из самых быстрых авто своего времени было относительно доступным и массовым, пишет «Фокус».

История «Jaguar E-Type» началась в конце 50-х, когда руководитель британской компании серии Уильям Лайонс задумался над созданием преемника успешного семейства XK. За основу взяли гоночный «Jaguar D-Type», трижды побеждавший в Ле-Мане.

У «D-Type» позаимствовали инновационный несущий кузов типа монокок, обеспечивающий высокую прочность при небольшой массе, а также рядную шестерку и дисковые тормоза на всех колесах.

Внешность «Jaguar E-Type» создал бывший авиаконструктор сэр Малкольм Сейр. Он применил принципы аэродинамики, благодаря чему спорткар получился стильным и элегантным.

Модель назвали E-Type, позиционируя как преемника D-Type, ведь буква «E» следует за «D» в латинском алфавите. В 1960 году изготовили прототипы E1A и E2A.

Премьера «Jaguar E-Type» состоялась 15 марта 1961 года на Женевском автосалоне. Автомобили прошли почти 1000 км за 11 часов своим ходом. Двухместные купе FHC и кабриолет OTS восхитили публику, а Энцо Феррари заявил: «Это самый красивый автомобиль всех времен!». За время выставки было собрано 500 заказов.

Новый «Jaguar E-Type» оказался не только стильным, но и быстрым: 3,8-литровый двигатель мощностью 265 л. с. разгонял его до 240 км/ч и позволял достигать 100 км/ч за 7,1 с.

Цена «Jaguar E-Type» составляла 2097–2200 фунтов стерлингов ($5600–5900), что по современному курсу — всего 61–64 тыс. долларов. При этом салон обшили кожей и деревом, а в качестве опций предлагались радио и кондиционер.

Первое время «E-Type» отправляли исключительно на экспорт, особенно в США, где спрос был высоким. За три года выпустили более 15 тыс. купе и кабриолетов.

Для гонок в 1963 году выпустили 12 «Jaguar E-Type Lightweight» с кузовами из алюминиевых сплавов, уменьшившими массу до 975 кг. Мощность мотора выросла до 300 л. с., максимальная скорость достигла 275 км/ч. Модель выиграла в австралийском чемпионате GT, Гран-при Великобритании и занимала первые места в Ле-Мане и Себринге.

В 1964 году модернизировали интерьер и установили 4,2-литровый двигатель с теми же 265 л. с., но с большим крутящим моментом — 384 Н∙м. Через два года появился удлиненный четырехместный E-Type 2+2 с 3-ступенчатым автоматом.

В 1969 году появились «Jaguar E-Type Series II» с измененными бамперами, за два года выпущено 18,8 тыс. экземпляров. В 1971 году дебютировал «Series III» с 5,3-литровым V12 мощностью 275 л. с., разгон до сотни за 6,4 с. В таком виде выпуск продолжался до 1975 года, пока ему на смену не пришел Jaguar XJ-S.

Всего за 14 лет изготовили 72 515 «Jaguar E-Type», что стало впечатляющим результатом для спорткара. Модель полюбилась богеме: среди знаменитых владельцев — Бриджит Бардо, Стив МакКуин, Тони Кертис, Фрэнк Синатра, Джордж Харрисон.

«Jaguar E-Type» снялся более чем в 50 кинофильмах. В 1996 году модель выставили в Нью-Йоркской галерее как произведение современного искусства, а специально созданный электромобиль «Jaguar E-Type» стал свадебным авто принца Гарри и Меган Маркл.

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