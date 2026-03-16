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Под Мстиславлем автомобильный мост ушел под воду

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  • 16.03.2026, 11:46
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Под Мстиславлем автомобильный мост ушел под воду

МЧС перекрыло движение на участке дороги.

В Мстиславском районе (Могилевская область) в результате разлива реки Сож под воду ушел автомобильный мост и часть участка автомобильной дороги. Могилевское областное управление МЧС ввело запрет на движение транспорта на данном участке с 16 марта.

Под воду ушел низководный автомобильный мост и участок автомобильной дороги Парадино-Засожье возле деревни Парадино Мстиславского района, в километре от деревни Засожье. Специалисты ведомства узнали об инциденте в ходе планового мониторинга мест возможных подтоплений.

К воскресенью, 15 марта, уровень воды поднялся над дорожным полотном на 15-20 см, что сделало невозможным проезд транспорта на данном участке. В результате в ведомстве приняли решение с 16 марта ввести запрет на движение по данному участку, пообещав выставить соответствующие знаки.

При этом пострадавших в результате подтопления моста, как заявили в МЧС нет. Дело в том, что в деревне, в которую ведет дорога с затопленным мостом, на данный момент никто не проживает, дачников там также нет.

Примечательно, что ситуацию с подтоплением моста в ведомстве фиксируют ежегодно во время разлива Сожа. В МЧС поясняют повторение ситуации из года в год тем, что мост был «спроектирован низководным».

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