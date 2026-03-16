В Беларуси усиливают контроль над продажами в интернете 10 16.03.2026, 13:28

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Предпринимателям запрещают принимать заказы через соцсети.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли напомнило, что торговля в соцсетях и мессенджерах в Беларуси запрещена. У пользователей это вызвало недоумение, однако такие правила действуют уже давно. Экономист, руководитель проекта «Цена правительства» Владимир Ковалкин рассказал в эфире «Утра с Белсатом», почему правила именно такие, как они работают и кому все же не нужен сайт при торговле в интернете.

Больше контроля и налогов

По данным МАРТ, наиболее рискованно для покупателя приобретать что-либо через соцсети. МВД неоднократно сообщало о случаях, когда мошенники под видом магазинов обманывали людей – брали деньги за несуществующий товар и исчезали.

МАРТ подчеркивает, что у продавца в интернете должен быть зарегистрирован интернет-магазин, а в соцсетях можно только рекламировать товары и услуги.

«Рекламировать свои товары в TikTok или Instagram можно, а вот продавать – уже нет», – рассказал заместитель начальника Управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Юрий Пырьев.

Владимир Ковалкин подчеркивает, что белорусские чиновники взялись за регулирование интернет-торговли уже очень давно.

«Указ Лукашенко существует с 2010 года, то есть все, кто торгует в интернете в Беларуси, должны иметь свой веб-сайт в доменной зоне by или бел. И все должны хоститься в Беларуси, то есть размещать свою страницу внутри Беларуси», – говорит Владимир Ковалкин.

Он считает, что сейчас белорусов «шуганули», чтобы не забывали правила.

«Выросло новое поколение нешуганное, которое решило, что все либерально, рыночек и так далее», – отмечает Ковалкин.

Согласно существующим правилам нужно рассчитать рекламу в соцсетях, которая разрешена, от продажи, подчеркивает эксперт.

«Вы можете продолжать делать маркетинг через любые соцсети, то есть выставлять свой товар, показывать и так далее. Но вы не можете взять заказ даже через директ [личные сообщения в соцсетях. – Прим. ред.]. Все, что вы можете сделать – это дать ссылку на свою веб-страницу, там оформить заказ. Для чего это делается? Чтобы собирать налоги и чтобы контролировать», – говорит Владимир Ковалкин.

К тому же это укладывается в политику властей по созданию более жестких условий для индивидуальных предпринимателей. Именно для них торговля в соцсетях была бы очень удобной, потому что создание сайта требует много ресурсов.

Будут искать и наказывать

При этом, если человек работает как физическое лицо или ремесленник, то все же торговать в соцсетях можно.

«Вы сделали какой-то хэнд-мэйд и хотите продать. Это ваша собственная работа, то вы можете не делать веб-сайт. Или вы хотите продать б/у вещи какие-то свои. Тоже можете это сделать через соцсети», – подчеркивает Владимир Ковалкин.

Тех предпринимателей и компании, которые продолжают торговать через соцсети, будут искать и наказывать, считает собеседник.

«И найдут тех людей, которые сделали ошибки, которые что-то продали через директ», – продолжает эксперт.

По мнению Ковалкина, если уже чиновники активнее взялись за интернет-торговлю, то в ближайшее время от зарубежных онлайн-площадок будут требовать также иметь белорусские домены.

«Я не говорю, что это плохо. Что может быть плохо для этих площадок и для ипэшников – что МАРТ начнет навязывать ассортиментный перечень [обязательный перечень товаров, который должен быть у ряда продавцов, работающих в Беларуси. – Прим. ред.]. То есть будет пихать [условно. – Прим. ред.] втулки бобруйского завода втулок, костюмы «Коминтерна», одежду, обувь и так далее.

То есть вы не сможете просто делать свой бизнес. Вы будете вынуждены тянуть и государственный бизнес вперед», – резюмирует Владимир Ковалкин.

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