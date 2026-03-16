Авиация ВСУ нанесли точный удар по скоплению войск РФ под Покровском

Авиация ВСУ нанесли точный удар по скоплению войск РФ под Покровском1
- 16.03.2026, 13:49
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Перехват связи показал панику оккупантов.
Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.
Как отмечается, южная часть Покровска пока остается зоной, которую противник пытается активно использовать для подготовки штурмовых групп. Оккупанты рассматривают этот сектор как плацдарм для накопления личного состава и техники, используя местную застройку в качестве укрытия.
«Силы обороны постоянно отслеживают передвижения врага. После детального анализа данных аэроразведки была обнаружена очередная точка концентрации оккупантов в юго-восточной части города.
По объекту нанесен точный авиаудар. Потери противника уточняются», — уточнили в 7 корпусе ДШВ.
Перехват связи противника свидетельствует о деморализации оккупантов в этом секторе. После удара часть штурмовых групп потеряла связь и пыталась собственными силами доставать тела из-под завалов.
На видео — фрагмент связи оккупационных войск после авиаудара Сил обороны.
Поражено место скопления оккупантов на юге Покровска, враг деморализован, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО
Украинские военные нанесли точный авиаудар по месту скопления российских войск в юго-восточной части Покровска: враг использовал застройку для подготовки штурмовых групп