История с Долиной и мошенниками получила продолжение 6 16.03.2026, 13:51

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Лариса Долина

Российская певица подает новый иск.

История с элитной недвижимостью российской певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, которая тянулась почти два года, получила новый виток. Певица обратилась в Балашихинский районный суд с иском к четырём курьерам, которым она сама передала наличные под влиянием мошенников. Долина требует от них выплаты более 176 миллионов рублей — около 2,1 млн долларов, сообщает «Эхо».

Всё началось весной 2024 года, когда Долина попала под влияние телефонных аферистов, выдававших себя за сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга. Преступники убедили народную артистку РФ, что её средства под угрозой, и втянули её в «спецоперацию». В результате Долина не только перевела все свои сбережения на «безопасные счета», но и по требованию кураторов продала свою квартиру матери-одиночке Полине Лурье за 112 миллионов рублей.

Первоначально российское правосудие было на стороне звезды. Хамовнический суд Москвы признал сделку недействительной, заявив, что Долина действовала под сильным психологическим давлением и не осознавала реальности событий. Это поставило покупательницу Полину Лурье в катастрофическое положение: она осталась и без денег, и без жилья. Резонанс был огромным. Поэтому в декабре 2025 года Верховный суд РФ принял другое решение, признав Лурье добросовестной покупательницей. Суд постановил, что обманутая владелица квартиры должна сама нести ответственность за свои действия. В январе 2026 года Долина была вынуждена выселиться из квартиры.

Теперь Долина пытается взыскать деньги с непосредственных исполнителей, которые уже получили реальные сроки в колонии — от 4 до 7 лет. Хотя суд уже признал их виновными, певица пока не получила никакой компенсации. Иск на 176 миллионов рублей включает как сумму за проданную квартиру, так и остальные украденные сбережения.

При этом сами осужденные на процессе заявляли, что сами были жертвами мошенников, их использовали вслепую и они не понимали масштабов и смысла аферы.

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