Привет для Лукашенко из Гааги 8 16.03.2026, 13:50

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Вместо цветов правителя могут встретить наручниками.

Политический аналитик Александр Класковский считает, что возможный ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест Лукашенко может серьезно осложнить географию его поездок. Об этом политолог пишет в статье для «Позiрка».

Он напоминает ситуацию с Владимиром Путиным, на которого уже выдан ордер МУС за незаконную депортацию украинских детей. Несмотря на это, российский президент в 2024 году посетил Монголию — страну, признающую юрисдикцию суда. Однако там его не арестовали. Как отмечает Класковский, это могло быть связано с политическими и экономическими обстоятельствами. В частности, Монголия закупает у России значительную часть нефтепродуктов.

«В Улан-Баторе решили не арестовывать лидера ядерной державы, у которой монголы к тому же покупают львиную долю нефтепродуктов».

При этом, подчеркивает политолог, Лукашенко не обладает таким международным весом, поэтому в его случае отношение со стороны других стран может оказаться менее осторожным.

«Но Лукашенко — персона куда меньшего калибра, хоть и любит погрозить российской ядеркой. И с ним, возможно, так церемониться не станут».

Класковский напоминает, что во время визита Лукашенко в Монголию в 2024 году бывший президент страны Цахиагийн Элбэгдорж уже призывал местные власти арестовать белорусского лидера, обвиняя его в преступлениях против человечности.

По мнению эксперта, ордер МУС уже заметно влияет на международные поездки Путина. В 2023 году он не поехал на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику, а в 2025 году власти этой страны не пригласили российского президента на саммит G20, сославшись на тот же ордер.

Класковский считает, что для Лукашенко последствия могут оказаться еще более ощутимыми.

«Если же Гаага пометит его своей печатью, то, скорее всего, закроется дорога и во многие государства Глобального Юга».

Политолог отмечает, что и без того из-за репрессий, фальсификации выборов и поддержки российской агрессии против Украины белорусского диктатора не ждут в западных столицах. Он также допускает гипотетическую ситуацию, когда при визите в страну, признающую юрисдикцию МУС, Лукашенко может столкнуться с риском задержания.

«Можно представить себе, как его самолет приземляется в какой-нибудь далекой стране, признавшей юрисдикцию МУС… Тогда вместо цветов могут встретить с наручниками».

По мнению Класковского, такие перспективы могут стать серьезным ударом по политическим планам Минска. Эксперт предполагает, что Лукашенко мог рассчитывать на улучшение международных позиций, участие в дипломатических инициативах вокруг войны в Украине и ее возможного послевоенного восстановления. Однако угроза ордера МУС, считает он, сужает эти возможности.

Одновременно, отмечает аналитик, Киев ужесточает свою позицию в отношении Минска. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина приветствует решение МУС начать расследование преступлений режима Лукашенко против народа Беларуси.

По словам главы украинского МИД, Киев давно выступает за привлечение белорусского руководства к ответственности — как за действия против собственного населения, так и за поддержку России в войне против Украины.

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