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Стратегия для новой ядерной эры

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  • 16.03.2026, 14:10
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Стратегия для новой ядерной эры

Ядерное оружие вновь выходит в центр мировой политики.

В последние годы Россия регулярно угрожает применением ядерного оружия, Китай расширяет и модернизирует свой ядерный арсенал, а Северная Корея улучшает дальность и точность своих ракет. Кроме того, напряженность в Южной Азии и удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана подчеркивают многополярные риски современной ядерной стратегии, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Истечение действия договора СНВ-3 в феврале 2026 года сняло последние ограничения на стратегические силы США и России, что создает новые вызовы по модернизации арсенала, планированию размеров сил и сохранению стабильности с союзниками. Одновременно новые технологии и системы противоракетной обороны повышают риски эскалации и ставят под сомнение эффективность существующих подходов к сдерживанию.

Сейчас США рассматривают четыре возможные стратегии. Первая — возобновление переговоров с Россией для сохранения прозрачности и предсказуемости, несмотря на истечение срока действия договора. Вторая — вовлечение Китая в многосторонние переговоры о контроле над вооружениями, хотя Пекин традиционно отвергает такие инициативы. Третья — приостановка контроля за вооружениями с приоритетом на модернизацию собственного ядерного арсенала. Четвертая — комбинированный подход: вести высокоуровневый диалог с Россией и Китаем о принципах ядерной стабильности, одновременно создавая экспертные группы для разработки конкретных мер по снижению рисков.

Эксперты отмечают, что такой двухуровневый подход не уменьшит немедленно рост ядерных арсеналов России и Китая, но позволит США сохранять программу модернизации, поддерживать союзников и закладывать основу для будущих переговоров по управлению ядерными рисками.

Важно не только количество боеголовок, но и механизмы коммуникации, прозрачность и сотрудничество для предотвращения случайной эскалации. В условиях новой ядерной многополярности диалог остается ключевым инструментом снижения угроз и укрепления стратегической стабильности.

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