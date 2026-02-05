Истек срок действия договора СНВ-3 1 5.02.2026, 17:20

Полувековая эпоха контроля над вооружениями между США и Россией завершилась.

Последний действующий договор между США и Россией, ограничивающий стратегические ядерные арсеналы, официально прекратил свое действие в четверг, впервые за более чем полвека оставив две крупнейшие ядерные державы без каких-либо взаимных ограничений, пишет Assosciated Press (перевод — сайт Charter97.org).

В Кремле заявили, что рассматривают истечение срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) «негативно» и с сожалением. Эксперты по контролю над вооружениями предупреждают, что прекращение действия соглашения может открыть путь к новой гонке ядерных вооружений.

Вашингтон не продлил договор, настаивая на участии Китая.

Путин ранее выражал готовность соблюдать лимиты СНВ-3 еще год при условии, что США поступят так же. Однако президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа, заявив, что любое новое соглашение должно включать Китай — требование, которое Пекин отверг.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что «в 21 веке невозможно говорить о реальном контроле над вооружениями без участия Китая», учитывая быстрый рост его ядерного арсенала.

Последний договор эпохи контроля над вооружениями.

СНВ-3, подписанный в 2010 году бывшими лидерами США и России Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, ограничивал каждую сторону 1550 боеголовками и 700 носителями, а также предусматривал инспекции, которые прекратились в 2020 году из-за пандемии. В 2023 году Россия приостановила участие, но заявила, что продолжит соблюдать количественные лимиты.

Новая гонка вооружений.

Китай выразил сожаление в связи с прекращением действия договора и призвал США возобновить переговоры с Россией. Москва поддержала позицию Пекина. Путин обсудил ситуацию с лидером Китая Си Цзиньпином, указав на отсутствие реакции США на предложение о продлении договора. МИД РФ подчеркнул, что Москва готова предпринять «решительные военно-технические меры» в ответ на потенциальные угрозы, но при этом остается открытой к политико-дипломатическим шагам для стабилизации обстановки.

Эксперты предупреждают, что отсутствие ограничений может привести к резкой эскалации. «Если США решат нарастить свой арсенал, Россия последует их примеру, а Китай ускорит собственное наращивание», — заявил исполнительный директор Ассоциации контроля над вооружениями Дарил Кимбалл.

