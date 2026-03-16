Глава МИД Литвы призвал отказаться от пересмотра санкций против РФ и Беларуси 16.03.2026, 14:27

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В Вильнюсе предупредили о стратегических последствиях такого шага.

Европейский союз «не должен совершить стратегическую ошибку и пересматривать санкции против России и Беларуси ради краткосрочного снижения цен на нефть». Такое мнение высказал журналистам министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис 16 марта перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, пишет «Позірк».

По его словам, такое решение стало бы «огромной стратегической ошибкой в средне- и долгосрочной перспективе». «Мы должны продолжать поддерживать Украину», — добавил глава литовской дипломатии.

Чиновник констатировал, что «нет ничего более дорогого, чем дешевая российская нефть»: «Это может привести к потере политической автономии [Евросоюза], коррупции, политическому вмешательству [России в дела ЕС]». Будрис призвал вместе со странами Персидского залива искать другие пути решения проблемы высоких цен на нефть.

Заявлению главы МИД Литвы предшествовало объявленное президентом США Дональдом Трампом временное ослабление санкционного режима в отношении российской нефти и нефтепродуктов на фоне роста цена на нефть из-за военных действий на Ближнем Востоке.

В повестке дня заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе вопросы российской агрессии в отношении Украины, ситуации на Ближнем Востоке, сотрудничества с южными соседями ЕС и др.

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