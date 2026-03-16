Никто его не послушал 2 Александр Роднянский

16.03.2026, 14:49

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Александр Роднянский

Оскаровская церемония получилась лучшей за последние годы.

Она была и трогательной, и смешной, и самоироничной.

Как тот голливудский кинематограф, который сумел завоевать в свое время сердца зрителей по всему миру человечными, глубокими и эмоциональными историями.

Помогли на этот раз и фильмы. И реальная конкуренция между ними. Впервые за последние годы можно было делать ставки и спорить.

Победила «Битва за битвой» выдающегося режиссера Пола Томаса Андерсона, побеждавшего до этого на европейских фестивалях, но никогда не выходившего на оскаровскую сцену. Его фильм получил шесть статуэток, включая награды за лучший фильм, режиссуру и адаптированный сценарий.

А его главный соперник – «Грешники» Райана Куглера – заработал четыре статуэтки, включая Оскар за лучшую мужскую роль Майклу Б. Джордану, который забрав награду у недавнего фаворита Тимоти Шаламе, расчувствованно благодарил Академию за поддержку во всей его карьере. Я рад его успеху и уверен, что их дуэт с Куглером принесет еще немало сюрпризов.

А вот в номинации за лучшую женскую роль сюрпризов не случилось – награду забрала ирландка Джесси Бакли из «Хамнета» Хлои Чжао. Сыграв трагическую роль жены Шекспира, потерявшей сына, она говорила со сцены о «прекрасном хаосе материнских сердец».

В этом и состояло главное отличие оскаровской церемонии 2026 года от многих предыдущих – почти полное отсутствие поляризующих политических высказываний.

Кроме испанца Хавьера Бардема, в очередной раз выкрикнувшего Free Palestine (но «забывшего» добавить from Hamas) и прикрепившего к смокингу значок с лозунгом «Нет войне» (конечно, войне США против Ирана, а не 47-летней войне режима аятолл против соседних стран и собственного народа), никто больше о политике напрямую не говорил.

Напротив – все старались вернуться к тем славным временам, когда голливудские фильмы и оскаровские церемонии объединяли людей самых разных убеждений, религиозных конфессий и этнического происхождения.

Даже Паша Таланкин, вышедший на сцену получить Оскар за лучший документальный фильм – «Господин Никто против Путина» – ограничился очень общим пацифистским призывом немедленно остановить все войны. Никто его не послушал, войны продолжаются, а его выступление меня резануло, мне хотелось более определенного высказывания. Но победе этого фильма я рад. Пусть хотя бы его название напоминает миру о продолжающейся войне в Украине.

Александр Роднянский, Telegram

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