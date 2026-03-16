Над Минском ночью на малой высоте летали вертолеты 9 16.03.2026, 20:14

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Стало известно, что произошло.

Они снова вернулись. Странные вертолеты, которые летают на небольшой высоте над ночным городом. «В три часа ночи над Минском летала вертушка во Фрунзенском районе, я услышал отдаленный звук, пошел на балкон. Вертолет летал с востока на запад несколько раз, потом улетел, что это было — не знаю», — поделился наблюдениями читатель Юрий и прислал видео, на котором виден пролет и четко слышен звук, сообщает Onlíner.

Просыпаться под жужжание, конечно, неприятно. Но будят нас не просто так. Все дело в том, что каждый год ближе к окончанию отопительного сезона энергетики проводят аэросъемку тепловых сетей города. Эффективной «процедура» может быть только в темное время суток (уверены, специалисты и сами предпочли бы спать, а не летать из стороны в сторону на вертолете МЧС).

Как рассказали в «Минскэнерго», такие мероприятия проводятся для выявления тепловых аномалий в местах подземного прохождения теплотрасс: «Это позволяет определить места повреждения трубопроводов и их тепловой изоляции, возможных затоплений тепловых камер и каналов и других неисправностей тепловой сети».

Аэросъемка проводится на высоте 500—600 метров, поэтому «вертушку» так хорошо слышно. Вертолет принадлежит Министерству по чрезвычайным ситуациям.

«Полеты проводятся в вечернее и ночное время. Это необходимо для получения точных данных: днем активное движение автотранспорта на магистралях создает тепловые помехи, исключающие корректную диагностику подземных коммуникаций. График облетов будет составляться в зависимости от метеоусловий и будет уточняться специалистами МЧС», — дополнили в «Минскэнерго».

Над городом опять ночами гудит вертолет. Зачем нас будят? - Недвижимость Onlíner

Они снова вернулись. Странные вертолеты, которые летают на небольшой высоте над ночным городом. «В три часа ночи над Минском летала вертушка во Фрунзенском районе, я услышал отдаленный звук, пошел ...

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