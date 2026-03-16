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Над Минском ночью на малой высоте летали вертолеты

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  • 16.03.2026, 20:14
  • 16,638
Над Минском ночью на малой высоте летали вертолеты

Стало известно, что произошло.

Они снова вернулись. Странные вертолеты, которые летают на небольшой высоте над ночным городом. «В три часа ночи над Минском летала вертушка во Фрунзенском районе, я услышал отдаленный звук, пошел на балкон. Вертолет летал с востока на запад несколько раз, потом улетел, что это было — не знаю», — поделился наблюдениями читатель Юрий и прислал видео, на котором виден пролет и четко слышен звук, сообщает Onlíner.

Просыпаться под жужжание, конечно, неприятно. Но будят нас не просто так. Все дело в том, что каждый год ближе к окончанию отопительного сезона энергетики проводят аэросъемку тепловых сетей города. Эффективной «процедура» может быть только в темное время суток (уверены, специалисты и сами предпочли бы спать, а не летать из стороны в сторону на вертолете МЧС).

Как рассказали в «Минскэнерго», такие мероприятия проводятся для выявления тепловых аномалий в местах подземного прохождения теплотрасс: «Это позволяет определить места повреждения трубопроводов и их тепловой изоляции, возможных затоплений тепловых камер и каналов и других неисправностей тепловой сети».

Аэросъемка проводится на высоте 500—600 метров, поэтому «вертушку» так хорошо слышно. Вертолет принадлежит Министерству по чрезвычайным ситуациям.

«Полеты проводятся в вечернее и ночное время. Это необходимо для получения точных данных: днем активное движение автотранспорта на магистралях создает тепловые помехи, исключающие корректную диагностику подземных коммуникаций. График облетов будет составляться в зависимости от метеоусловий и будет уточняться специалистами МЧС», — дополнили в «Минскэнерго».

Над городом опять ночами гудит вертолет. Зачем нас будят? - Недвижимость Onlíner

Они снова вернулись. Странные вертолеты, которые летают на небольшой высоте над ночным городом. «В три часа ночи над Минском летала вертушка во Фрунзенском районе, я услышал отдаленный звук, пошел ...

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