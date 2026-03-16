Жоан Лапорта избран президентом «Барселоны» 16.03.2026, 15:20

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Фото: ФК «Барселона»

Период руководства Лапорты считается лучшим в истории футбольного клуба.

Жоан Лапорта останется президентом ФК «Барселона». 63-летний юрист был избран на еще один пятилетний срок, сообщает сайт клуба. Игроками команды являются Роберт Левандовский и Войцех Щенсный, а за женскую команду играет Эва Пайор, напоминает TVP.

Лапорта получил 68,18% голосов, в то время как его соперник Виктор Фонт — 29,78%. В голосовании приняли участие около 42% из 48 480 членов клуба.

Это вторая подряд победа Лапорты над Фонтом, который принял результаты выборов и признал поражение.

«Нам грустно, потому что мы возлагали большие надежды. Поздравляем Лапорту», — сказал Фонт журналистам.

Лапорта, возглавлявший клуб с 2021 года, а до этого с 2003 по 2010 год, теперь официально вернется к работе, подав в отставку с поста президента за месяц до выборов в соответствии с уставом.

Первый период руководства Лапорты считается лучшим в истории клуба. В 2009 году под руководством тренера Хосепа Гвардиолы «Барселона» выиграла «Кубок Испании», а Лионель Месси стал звездой команды.

В 2021 году Лапорта вернулся к руководству с обещанием удержать аргентинца в клубе, но не смог выполнить его. Тем не менее, он помог «Барселоне» остаться на плаву, несмотря на значительные финансовые проблемы, унаследованные от своих предшественников. В 2022 году его критиковали за «творческую бухгалтерию».

В 2022 году он привел в команду Роберта Левандовского, с которым «Барселона» выиграла два титула чемпиона Испании и вернулась в высший дивизион европейского футбола. Осенью 2024 года он вернул Войцеха Щенсного, сыгравшего ключевую роль во втором чемпионском титуле.

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