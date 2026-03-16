Главного тренера футбольного клуба «Неман» вызвали в милицию 1 16.03.2026, 16:22

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Игорь Ковалевич

Игорь Ковалевич пропустит тренировку команды.

По информации пресс-службы «Немана», Игорь Ковалевич вызван в милицию в Бресте для дачи объяснений по поводу инцидента с судьями, который произошел 11 февраля во время турнира Winter Cup, пишет DzikMedia. Тогда, согласно официальной версии, 11 февраля в брестском манеже тренировались арбитры.

К ним подошел главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич, у которого через час на том же поле начинался товарищеский матч. Тренер якобы без каких-либо очевидных причин начал оскорблять судей, в том числе используя нецензурные слова. В результате на него в судейский департамент было подано около 10 рапортов. Теперь ситуация вышла за пределы футбольного пузыря.

Напомним, что в 2020 году Игорь Ковалевич выходил на игры в майке с «Погоней», но позже подписал письмо спортсменов в поддержку режима. Одновременно с весны 2025 года Ковалевич — постоянный участник идеологических футбольных матчей представителей власти. В начале марта прошлого года в составе команды Гродненской области он играл в Лиде, где выходил на площадку дворца спорта «Олимпия» вместе с Юрием Караевым, тогда исполнявшим обязанности председателя облисполкома. Соперником была команда Лидского района, которой руководил Александр Версоцкий, многолетний гродненский идеолог, признавшийся в любви к России.

Говорят, что у Ковалевича были тесные отношения с Караевым: в 2020 году последний возглавлял силовиков режима и лично руководил подавлением протестов. Но осенью прошлого года между ними произошел конфликт — якобы на фоне денег, которые «Неман» заработал в еврокубках. А это более миллиона евро. Тогда клуб из Гродно провалил концовку сезона и не попал в еврокубки, однако Ковалевич сохранил свою должность. Недавно «Неман» под руководством Ковалевича выиграл Суперкубок Беларуси.

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