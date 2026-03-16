Под Пинском спасатели вторые сутки борются с масштабными пожарами 16.03.2026, 16:40

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Запах дыма отчетливо ощущается в самом райцентре.

По информации местных жителей, огонь стал распространятся вчера из-за засухи.

«Из-за сильного ветра огонь в Пинском районе продолжает распространяться и приближается к деревне Стытычево. Клубы дыма накрывают близлежащую местность, его запах отчётливо ощущается в городе», - пишет жительница Пинского района в Instagram.

Сегодня днем некоторые очаги пожаров были локализованы.

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