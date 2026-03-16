Александра Герасименя поддержала «Хартию’97»7
- 16.03.2026, 18:09
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Белорусы Польши могут помочь независимому сайту.
Призерка Олимпийских игр и известная белорусская спортсменка Александра Герасименя в своем посте в сети Facebook напомнила, что в Польше при подаче налоговой декларации PIT можно направить 1,5% уплаченного налога на благотворительность.
По ее словам, в этом году она вновь поддержала белорусский сайт Charter97.org. Сделать это, как отметила Герасименя, достаточно просто.
При заполнении декларации PIT нужно указать номер 0000507234 — это KRS организации FaniMani, через которую передается поддержка Charter97.org. В графе Cel szczegółowy do przekazania 1,5% podatku необходимо вписать номер 107906 — это идентификатор «Хартии’97» в системе FaniMani.
Герасименя обратилась к белорусам, которые живут и работают в Польше и еще не подали налоговую декларацию. Она подчеркнула, что это простая возможность помочь людям в Беларуси получать независимую и правдивую информацию.
При этом, как отметила спортсменка, человек ничего не тратит: на помощь редакции идет часть уже уплаченного подоходного налога.
«Ваша поддержка бесценна», — написала Александра Герасименя.