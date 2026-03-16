Александра Герасименя поддержала «Хартию’97» 7 16.03.2026, 18:09

7,628

Александра Герасименя

Белорусы Польши могут помочь независимому сайту.

Призерка Олимпийских игр и известная белорусская спортсменка Александра Герасименя в своем посте в сети Facebook напомнила, что в Польше при подаче налоговой декларации PIT можно направить 1,5% уплаченного налога на благотворительность.

По ее словам, в этом году она вновь поддержала белорусский сайт Charter97.org. Сделать это, как отметила Герасименя, достаточно просто.

При заполнении декларации PIT нужно указать номер 0000507234 — это KRS организации FaniMani, через которую передается поддержка Charter97.org. В графе Cel szczegółowy do przekazania 1,5% podatku необходимо вписать номер 107906 — это идентификатор «Хартии’97» в системе FaniMani.

Герасименя обратилась к белорусам, которые живут и работают в Польше и еще не подали налоговую декларацию. Она подчеркнула, что это простая возможность помочь людям в Беларуси получать независимую и правдивую информацию.

При этом, как отметила спортсменка, человек ничего не тратит: на помощь редакции идет часть уже уплаченного подоходного налога.

«Ваша поддержка бесценна», — написала Александра Герасименя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com