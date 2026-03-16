Белорусов могут штрафовать за навигатор в автомобиле

Белорусов могут штрафовать за навигатор в автомобиле23
- 16.03.2026, 18:43
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ГАИ предупредила водителей.
Невероятно, но водителей в Беларуси могут штрафовать за пользование навигатором в автомобиле, пишет газета «Звязда».
В интерпретации газеты, «по ПДД водителям запрещено пользоваться устройствами связи, если для этого надо держать их в руке или нажимать на них во время движения».
В ГАИ, мол, разхяснили, что пользование навигатором в поездке подпадает под это нарушение. И что штраф составляет до 2 базовых величин (до 90 рублей), а при повторном нарушении в течение года — уже до 8 базовых (360 рублей).
А как на самом деле?
На самом деле пункт ПДД звучит так:
«10. Водителю запрещается:
10.4. пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио- и телефонной связи, иными не предусмотренными конструкцией транспортного средства устройствами, если для этого необходимо держать их в руке либо воздействовать на них рукой».
Но во многих автомобилях есть встроенная система навигации (то есть, буквально предусмотренная конструкцией транспортного средства), а на многие бортовые мультимедийные устройства можно вывести изображение со своего телефона.
То есть, под запрет подпадают далеко не все навигаторы. Кроме того, даже отдельным навигатором (или телефоном) можно пользоваться в режиме голосовых команд или просто не трогать экран и кнопки во время движения.