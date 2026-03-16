Названы три гиперкара Bugatti, которые навсегда изменили бренд

Названы три гиперкара Bugatti, которые навсегда изменили бренд2
- 16.03.2026, 18:59
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Компания сделала ставку на рекорды скорости и ультраэксклюзивные автомобили.
Французская марка Bugatti раскрыла, как три уникальных гиперкара — Chiron Super Sport 300+, Divo и Centodieci — определили современную стратегию компании, сделав акцент на ультра-эксклюзивные автомобили, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Chiron Super Sport 300+ и рекорды скорости
Все началось с Bugatti Chiron Super Sport 300+, автомобиля, который установил новый рекорд скорости для серийных моделей. В 2019 году пилот Энди Уоллес разогнал автомобиль до 500 км/ч. Это первая серийная машина, преодолевшей отметку в 500 км/ч. По словам инженеров Bugatti, автомобиль не испытывал недостатка мощности — ограничением стала длина испытательной трассы. Высокие скорости требовали многократных тестов, чтобы понять, как машина ведет себя на экстремальных режимах и сохраняет стабильность.
Divo — новая философия дизайна
В то время как Chiron Super Sport 300+ демонстрировал инженерные возможности марки, Bugatti Divo ознаменовал начало новой дизайнерской философии. Названный в честь легендарного гонщика Альберта Диво, автомобиль был ориентирован на маневренность и управляемость, а не на максимальную скорость. Divo получил особую аэродинамику и подвеску для улучшения поведения в поворотах. Изначально планировалось выпустить меньше автомобилей, но спрос коллекционеров позволил увеличить тираж до 40 машин — все единицы были распроданы мгновенно.
Centodieci — дань легендарному EB110
Bugatti Centodieci поднял эксклюзивность на новый уровень. Он был создан в честь 110-летия марки и стал современной интерпретацией дизайна суперкара EB110. Автомобиль сохранил мощный двигатель W16 с четырьмя турбинами, а в его экстерьере появились узнаваемые элементы EB110 — вентиляционные отверстия и угловатые формы. Производство было строго ограничено десятью экземплярами, чтобы сохранить ценность для коллекционеров.
Эти три гиперкара вместе сформировали современную стратегию Bugatti: рекорды скорости, дизайнерская индивидуальность и абсолютная эксклюзивность.