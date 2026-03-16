Академия Мерца назначила профессором автора комиксов 2 16.03.2026, 19:35

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Фото: Stephan Rumpf/SZ Photo/picture alliance

Комикс в Германии становится академическим знанием.

В Германии впервые появится профессорская кафедра, посвященная искусству комикса. И возглавит ее Барбара Елин - художница, чьи графические романы давно стали эталоном сочетания художественной выразительности и исторической ответственности. Фонд имени Бернхольда Лейбингера будет финансировать новую ставку в Штутгартском университете прикладных искусств, дизайна и медиа. Вуз, основанный в 1918 году и изначально именовавшийся «Свободной академией признания и дизайна», называют также Академией Мерца в честь его основателя - педагога-реформатора Альбрехта Лео Мерца, передает DW.

Штутгартский университет прикладных искусств, дизайна и медиа (Академия Мерца)

Фото: PPfotodesign/IMAGO

Сам факт появления такой кафедры говорит о серьезном сдвиге. Еще недавно комикс в немецкоязычной среде воспринимался как развлечение подростков, а не как художественный жест или исследовательский инструмент. Сегодня же в университет привлекают автора, чьи книги изучают в школах, обсуждают в музеях и используют в академических исследованиях культуры памяти.

Художница комиксов Барбара Елин

Фото: B. Lindenthaler/IMAGO

Художница, говорящая языком истории

В пресс-релизе фонда подчеркивается: «Барбара Елин - одна из наиболее известных комикс-художниц своего поколения». Достаточно вспомнить ее знаковые работы, чтобы понять почему.

Графический роман «Ирмина» стал одним из первых крупных немецких проектов, который через личную историю позволяет видеть, как обыденная жизнь в «третьем рейхе» могла превращаться в цепочку компромиссов, приспособления и молчаливого соучастия. Елин берет не крупные исторические события, а человеческую слепоту, страхи, самообман - и делает из них рассказ, который трудно забыть.

Презентация графического романа "Ирмина"

Фото: Robert B. Fishman/picture alliance

Совсем иной масштаб - «Эмми Арбель. Цвет памяти», книга, основанная на беседах художницы с пережившей Холокост Эмми Арбель. Здесь Елин работает уже не только как художник, но и как исследователь. Ее акварельные штрихи будто стирают границу между документом и свидетельством, превращая историю одной женщины в пространство, где память становится движением, цветом, дыханием. За эту работу Елин получила сразу несколько наград, среди которых премия «Против забвения - За демократию» и Премия мира Густава Хайнемана за книги для детей и юношества.

Барбара Елин на получении премии "Против забвения - За демократию"

Фото: Stephan Rumpf/SZ Photo/picture alliance

От мастерской до общественной дискуссии

Елин известна не только как автор комиксов, но и как человек, который создает горизонтальные сети внутри комикс-сообщества. Ее проекты часто становятся местом сбора для художников, педагогов, исследователей и студентов.

Так, после нападения радикального исламистского движения ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористической организацией, на Израиль 7 октября 2023 года она стала одной из основательниц инициативы "Как ты живешь? Художники против антисемитизма, ненависти и расизма" - проекта, напоминающего, что комикс может быть не только искусством, но и инструментом гражданского разговора.

Елин много лет участвовала в фестивалях комиксов, работала над международными антологиями. Среди последних важнейшая - «Но я живу», созданная художниками, историками и свидетелями Холокоста. Этот проект стал примером того, как графический роман может работать с историей не менее сильно, чем документальный фильм или музейная выставка.

Инициатива открытия кафедры принадлежит ректору Академии Мерца Барбаре М. Эггерт (Barbara M. Eggert) - искусствоведу, много лет работающему над институциональным признанием комикса. По ее словам, цель программы звучит так: "Создать пространство, где художественная практика и исследование комикса не разделены, а развиваются вместе".

Эта идея кажется простой, но для академической среды она практически революционна. Комикс здесь рассматривается не как жанр массовой культуры, а как форма с собственным языком, историей, исследовательским потенциалом. Новая кафедра ориентирована на современный комикс в его всех проявлениях - аналоговых, цифровых, гибридных. Она будет работать и с визуальными нарративами, и с документальными проектами, и с тем, что исследователи называют «комикс как медиатор»: инструмент диалога в постколониальных, биографических и междисциплинарных исследованиях.

Создание кафедры - не просто жест признания художницы. Это более широкое заявление: немецкая академическая среда больше не считает комикс периферией. Напротив, комикс становится одним из медиумов, способных работать с памятью, сложными историческими сюжетами и современными конфликтами.

«Профессура объединяет практику и теорию и должна укрепить исследование и художественное производство комикса в немецкоязычном пространстве» - говорится в заявлении фонда. И в случае Елин речь идет о человеке, который уже много лет доказывает: комикс может быть столь же серьезным инструментом разговора об обществе, как театр, документалистика или визуальное искусство.

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