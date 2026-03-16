В Беларуси 17 марта сохранится теплая погода 16.03.2026, 19:52

1,400

Без осадков.

Во вторник, 17 марта, в Беларуси сохранятся привычные по последним дням погодные условия: будет прохладно ночью и тепло днем. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман, по северо-восточной половине на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне от -4 °С по востоку до +4 °С по западу, а днем синоптики обещают 9–15 градусов тепла, местами по востоку будет +7… +8 °С.

В среду, 18 марта, переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -4… +3 °С, а днем будет от +6 °С по востоку до +14 °С по западу.

В четверг, 19 марта, облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4… +3 °С, днем +7… +14 °С.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com