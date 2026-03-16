Лавров заявил о планах продолжать войну против Украины 14 16.03.2026, 20:49

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Сергей Лавров

Глава МИД РФ обвинил Украину в срыве мирных переговоров.

Кремль устами главы МИД РФ Сергея Лаврова в очередной раз обвинил Киев в «саботаже» мирных переговоров и пообещал продолжать войну. «Эти договоренности [по дипломатическому урегулированию войны в Украине], которым Россия была привержена начиная с 2022 года вплоть до года нынешнего, они саботируются украинской стороной», — цитирует ТАСС министра, который в понедельник отвечал на вопросы журналистов после встречи с главой МИД Кении Мусалией Мудавади.

По словам Лаврова, Россия не собирается останавливать военные действия в связи с «неготовностью» Украины к миру. «Президент [России Владимир] Путин неоднократно подтверждал, что мы однозначно привержены переговорному решению. Но поскольку киевский режим к этому не готов, мы будем достигать целей специальной военной операции на земле, что сейчас и происходит», — сказал он. По словам главы МИДа, «в отличие от европейцев» США «продвигают» идею о «признании реалий „на земле“» и передачи России всего Донбасса, чтобы устранить «первопричины конфликта». Еще одной такой «первопричиной» Лавров назвал «наличие нацистского режима в Киеве».

«Его-то как раз европейцы точно хотят сохранить на какой бы там территории ни осталось от Украины, и этот режим будет продолжать враждебную антироссийскую деятельность. На его территорию собираются завезти какие-то стабилизационные силы, — это по сути будут оккупационные войска, которые будут представлять угрозу РФ», — сообщил министр.

В конце февраля Bloomberg со ссылкой на источники писал, что российские переговорщики после прошедших в Женеве встреч США-Россия-Украина заявили американским чиновникам, что Москва выйдет из обсуждений в случае отказа от уступок. Они требовали отдать России весь Донбасс, за чем могла бы последовать встреча президентов РФ и Украины для подтверждения мирного соглашения. Также, по словам собеседников, Москва заявила о готовности в рамках соглашения вывести войска из захваченных районов Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей и остановить захваты в других регионах.

Переговорный процесс должен быть продолжиться 4–5 марта, однако ему помешало начала военной операции США и Израиля против Ирана.

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