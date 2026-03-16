закрыть
21 июня 2026, воскресенье, 21:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Дании депутат и министр от правящей коалиции агитировали прямо в сауне

2
  • 16.03.2026, 20:59
  • 3,476
В Дании депутат и министр от правящей коалиции агитировали прямо в сауне

Видеофакт.

В Дании кандидаты из Социал-демократической партии в преддверии выборов в парламент проводили предвыборную агитацию прямо в сауне — в оздоровительном центре в копенгагенском районе Ванлос.

Об этом 16 марта сообщает агентство AFP News Agency.

«Осталась чуть более недели до парламентских выборов в Дании (они состоятся 24 марта — ред.), два кандидата от Социал-демократической партии премьер-министра Метте Фредериксен встретились с избирателями в сауне — в плавках и в купальниках, чтобы вместе пропотеть», — пишет издание.

15 марта депутат парламента Ида Аукен вместе с однопартийцем и главой Минюста Петером Хуммельгардом пообщалась в сауне с 18 избирателями на темы климата, энергетики, неравенства и преступности.

«Здесь совсем другая обстановка, потому что люди расслаблены, и мы все застряли здесь, так что никуда не уходим», — рассказала AFP 53-летняя избирательница Гитте Дрогер.

Как заявила Аукен агентству, «это первый раз», когда она проводит предвыборную кампанию в сауне».

«Вся эта предвыборная кампания была для меня наполнена множеством таких мероприятий, различных (видов — ред.) агитации: игрой в гандбол и посещением баров вместо участия в дискуссионных панелях. Предвыборная кампания тоже должна быть веселой», — сказала депутат, которая баллотируется в парламент уже на шестой срок.

Причем, как уточнили в AFP, посетители сауны не проходили проверку перед встречей с политиками, и на мероприятии не было охранников.

Как рассказала агентству местная жительница Мириам Хвидт, видеть кандидатов, агитирующих в сауне, — вполне обычное явление в Даниии.

«В Дании не очень странно увидеть, как какой-нибудь министр окунается в ледяную воду. Я не могу себе представить, чтобы в такой большой стране, как США, можно было очень часто видеть высокопоставленного министра среди других людей», — сказала она и отметила, что в супермаркете или кинотеатре часто можно встретить законодателей или избранных чиновников.

Социал-демократы, которые находятся у власти с 2019 года и в настоящее время возглавляют правящую коалицию, лидируют в социологических опросах накануне выборов — за них готовы отдать голоса 21,5% избирателей — хотя это и на 6% ниже их результата на выборах 2022 года, подытожили в AFP.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук