В Дании депутат и министр от правящей коалиции агитировали прямо в сауне 2 16.03.2026, 20:59

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Видеофакт.

В Дании кандидаты из Социал-демократической партии в преддверии выборов в парламент проводили предвыборную агитацию прямо в сауне — в оздоровительном центре в копенгагенском районе Ванлос.

Об этом 16 марта сообщает агентство AFP News Agency.

«Осталась чуть более недели до парламентских выборов в Дании (они состоятся 24 марта — ред.), два кандидата от Социал-демократической партии премьер-министра Метте Фредериксен встретились с избирателями в сауне — в плавках и в купальниках, чтобы вместе пропотеть», — пишет издание.

15 марта депутат парламента Ида Аукен вместе с однопартийцем и главой Минюста Петером Хуммельгардом пообщалась в сауне с 18 избирателями на темы климата, энергетики, неравенства и преступности.

«Здесь совсем другая обстановка, потому что люди расслаблены, и мы все застряли здесь, так что никуда не уходим», — рассказала AFP 53-летняя избирательница Гитте Дрогер.

Как заявила Аукен агентству, «это первый раз», когда она проводит предвыборную кампанию в сауне».

«Вся эта предвыборная кампания была для меня наполнена множеством таких мероприятий, различных (видов — ред.) агитации: игрой в гандбол и посещением баров вместо участия в дискуссионных панелях. Предвыборная кампания тоже должна быть веселой», — сказала депутат, которая баллотируется в парламент уже на шестой срок.

🇩🇰 🗳️ Danish election candidates look for new ways to campaign



Two Danish politicians from the Social Democrats party take to the sauna as they look for alternative ways to meet voters and present their case ahead of the general election on 24 March. pic.twitter.com/IKvkF4J8kB — AFP News Agency (@AFP) March 16, 2026

Причем, как уточнили в AFP, посетители сауны не проходили проверку перед встречей с политиками, и на мероприятии не было охранников.

Как рассказала агентству местная жительница Мириам Хвидт, видеть кандидатов, агитирующих в сауне, — вполне обычное явление в Даниии.

«В Дании не очень странно увидеть, как какой-нибудь министр окунается в ледяную воду. Я не могу себе представить, чтобы в такой большой стране, как США, можно было очень часто видеть высокопоставленного министра среди других людей», — сказала она и отметила, что в супермаркете или кинотеатре часто можно встретить законодателей или избранных чиновников.

Социал-демократы, которые находятся у власти с 2019 года и в настоящее время возглавляют правящую коалицию, лидируют в социологических опросах накануне выборов — за них готовы отдать голоса 21,5% избирателей — хотя это и на 6% ниже их результата на выборах 2022 года, подытожили в AFP.

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