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У главы аппарата Белого дома обнаружили рак

  • 16.03.2026, 21:15
  • 8,096
У главы аппарата Белого дома обнаружили рак
Сьюзан Уайлс

Об этом сообщил Трамп.

У руководителя аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс нашли рак груди на ранней стадии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что у Уайлс «отличный прогноз».

«Во время лечения она будет проводить почти все время в Белом доме», — написал глава государства.

Сьюзан Уайлс родилась 14 мая 1957 года в штате Нью-Джерси в семье профессионального игрока в американский футбол и известного спортивного комментатора Пэта Саммералла. Окончила Мэрилендский университет в Колледж-Парке со степенью бакалавра гуманитарных наук. На президентских выборах 2016 года она руководила избирательной кампанией Дональда Трампа во Флориде. На выборах 2024 года вместе с политконсультантом Крисом ЛаСивитой она руководила предвыборной кампанией Трампа.

Была замужем за консультантом и лоббистом Ленни Уайлсом. В браке родились две дочери.

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