На Кубе произошел тотальный блэкаут

На Кубе произошел тотальный блэкаут10
- 16.03.2026, 21:40
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Весь остров остался без электричества.
Вся Куба осталась без электричества, сообщает Национальный электроэнергетический союз Кубы в соцсетях.
«В национальной электроэнергетической системе произошло полное отключение электроэнергии. Принимаются меры по восстановлению электроснабжения», — говорится в сообщении.
Блэкаут произошел на фоне нефтяной блокады, введенной в отношении острова Соединенными Штатами. Перебои с поставками топлива и электричеством регулярно фиксируются в стране последние месяцы.