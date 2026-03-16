На Кубе произошел тотальный блэкаут 10 16.03.2026, 21:40

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Весь остров остался без электричества.

Вся Куба осталась без электричества, сообщает Национальный электроэнергетический союз Кубы в соцсетях.

«В национальной электроэнергетической системе произошло полное отключение электроэнергии. Принимаются меры по восстановлению электроснабжения», — говорится в сообщении.

Блэкаут произошел на фоне нефтяной блокады, введенной в отношении острова Соединенными Штатами. Перебои с поставками топлива и электричеством регулярно фиксируются в стране последние месяцы.

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