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На микашевичском «Граните» погиб рабочий

  • 16.03.2026, 23:02
  • 3,804
На микашевичском «Граните» погиб рабочий

Мужчина работал в карьере.

В карьере «Микашевичи» предприятия «Гранит» в Лунинецком районе при перемещении буровой установки погиб помощник машиниста. Об этом «Лунінецкім навінам» сообщили в районном отделе Следственного комитета.

Все произошло вечером 13 марта. Погибший — 41-летний житель Микашевичей. По словам напарника, мужчина отвечал за сохранность кабеля позади техники. Когда установка остановилась, помощника машиниста нашли без сознания с тяжелой травмой. Прибывшие медики констатировали смерть.

Обстоятельства гибели устанавливаются, возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 144 УК (Причинение смерти по неосторожности).

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