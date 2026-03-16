На микашевичском «Граните» погиб рабочий
- 16.03.2026, 23:02
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Мужчина работал в карьере.
В карьере «Микашевичи» предприятия «Гранит» в Лунинецком районе при перемещении буровой установки погиб помощник машиниста. Об этом «Лунінецкім навінам» сообщили в районном отделе Следственного комитета.
Все произошло вечером 13 марта. Погибший — 41-летний житель Микашевичей. По словам напарника, мужчина отвечал за сохранность кабеля позади техники. Когда установка остановилась, помощника машиниста нашли без сознания с тяжелой травмой. Прибывшие медики констатировали смерть.
Обстоятельства гибели устанавливаются, возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 144 УК (Причинение смерти по неосторожности).