В Европе впервые за пять лет подешевели электромобили 2 17.03.2026, 5:41

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На 4%.

Средняя стоимость электромобилей в Европейском Союзе впервые с 2020 года начала снижаться. По данным аналитического исследования организации Transport & Environment, в 2025 году средняя цена электрокара в ЕС уменьшилась примерно на €1800 - до €42700, что составляет падение на 4%.

Основной причиной такого снижения стали новые требования к выбросам CO2 для автопарков, установленные Европейской Комиссией. Из-за этих правил автопроизводители начали активнее запускать более доступные модели электромобилей, особенно в компактном B-сегменте, где средняя цена упала сразу на 13%.

В качестве примеров более доступных электрокаров аналитики приводят Citroën ë‑C3 и Renault 5. Именно такие модели помогли производителям выполнить первоначальные цели по сокращению выбросов CO2 на 2025 год. Однако впоследствии ЕС несколько смягчил эти требования, позволив учитывать средние показатели за период 2025–2027 годов.

Руководитель немецкого подразделения T&E Sebastian Bock отметил, что экологические стандарты приносят пользу не только климату, но и покупателям. По его словам, если Европа не ослабит цели по сокращению выбросов до 2030 года, новые электромобили могут стать дешевле автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Снижение цен в 2025 году резко контрастирует с предыдущим периодом. В 2020-2024 годах средняя цена электрокаров наоборот выросла примерно на €5000. Тогда автопроизводители делали ставку преимущественно на более дорогие модели - в частности Audi Q4 e‑tron, Audi e‑tron GT, Volkswagen ID.4, BMW iX, Mercedes‑Benz EQS и Porsche Taycan.

Сейчас же производители готовят новую волну более доступных электромобилей. Например, концерн Volkswagen Group планирует представить компактную семью моделей, среди которых Volkswagen ID. Polo, Cupra Raval, Volkswagen ID. Cross и Škoda Epiq. Базовая цена ID. Polo, по предварительным планам, должна составлять около €25 тысяч.

По оценкам T&E, в 2024 году электромобили сегментов D и E уже достигли ценового паритета с бензиновыми и дизельными моделями. Для компактных сегментов A, B и C такой баланс может наступить к 2030 году - при условии, что производители будут передавать снижение затрат покупателям.

Однако, если ЕС ослабит климатические цели на 2030 год, средняя цена электромобилей может снова вырасти. В таком случае средний электрокар в Европе может стоить примерно на €2300 дороже, чем по нынешним правилам.

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