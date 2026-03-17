Атакованное российское судно дрейфует в Средиземном море 2 17.03.2026, 10:13

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Фото: Newsbook Malta/AFP/Getty Images

На борту остаются около 700 тонн топлива, а также значительный объем природного газа.

В центральной части Средиземного моря дрейфует повреждённый российский танкер Arctic Metagaz, перевозивший сжиженный природный газ. На борту судна остаётся около 700 тонн различных видов топлива, что вызывает серьёзные опасения у европейских стран.

Об этом сообщает CNN.

По данным издания, Италия, Франция и ещё семь государств ЕС направили письмо в Еврокомиссию, предупредив о «неизбежном и серьёзном» риске экологической катастрофы. Судно находится в акватории между Мальтой и итальянскими островами Лампедуза и Линоза.

В обращении отмечается, что техническое состояние танкера и характер его груза создают сразу две угрозы — для морской безопасности и для окружающей среды. На борту остаются около 700 тонн топлива, а также значительный объём природного газа. При этом экипажа на судне нет.

В МИД России подтвердили, что танкер находится в дрейфе, заявив, что дальнейшие действия Москвы будут зависеть от «конкретных обстоятельств».

Ранее итальянские власти сообщили, что после происшествия были эвакуированы 30 членов экипажа. По информации источников Reuters, повреждения находятся выше ватерлинии, поэтому корпус пока сохраняет целостность, однако судно остаётся потенциально опасным. Италия при этом не намерена разрешать заход танкера в свои порты.

Инцидент произошёл 3 марта. Российская сторона утверждает, что танкер мог подвергнуться атаке морских дронов, якобы запущенных с побережья Ливии. Украина ответственности за возможную атаку не брала и публично её не подтверждала.

В тот же день Reuters со ссылкой на источники сообщал, что судно загорелось в Средиземном море, а экипаж был обнаружен в спасательной лодке в зоне ответственности Ливии.

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